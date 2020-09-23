Облачные технологии Yandex.Cloud на вашей территории

Новое решение, которое мы представили на Yandex Scale совместно с компанией «Газпром нефть», даст клиентам возможность использовать облачные технологии Яндекса в собственном дата-центре в режиме частного или гибридного облака. Это сделает наши технологии ближе ко многим государственным и частным компаниям, где есть объективные технические или нормативные ограничения на использование публичных облачных сервисов.

Yandex.Cloud разворачивает облако на территории клиента и поставляет программно-аппаратные комплексы, построенные на базе оборудования и технологий, которые применяются в собственных дата-центрах. Кроме того, клиент получает сервис по поддержке и регулярному обновлению продукта с учетом развития публичной платформы.

Разработка нового продукта велась в сотрудничестве с компанией «Газпром нефть», которая рассматривает возможность применения гибридного облака для развития своего вычислительного кластера и разработок в области искусственного интеллекта — они используются для поиска новых запасов нефти и дистанционного управления технологическими операциями по ее добыче. Также дополнительные мощности могут быть задействованы для повышения эффективности балансировки нагрузок на производственную IT-инфраструктуру.

В развитии нового цифрового продукта также примут участие системные интеграторы. Планируется, что партнеры будут решать задачи по встраиванию продукта в существующий IT-ландшафт клиента, возьмут на себя поддержку и обслуживание, а также смогут реализовать свой опыт и компетенции в предоставлении дополнительных сервисов.

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