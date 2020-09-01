Новое в документации за август
Дайджест последних изменений в документации.
1 сентября 2020 г.
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Обзор платформы
Улучшения:
- Обновлен раздел Безопасность и соответствие стандартам.
Yandex Compute Cloud
Новое:
- Обновлены конфигурации виртуальных машин.
Yandex Container Optimized Solutions
Улучшения:
- Добавлено описание Docker Compose спецификации в раздел Образ Container Optimized Image.
- Описано создание ВМ с Container Optimized Image с помощью файла спецификации.
Yandex DataLens
Новое:
- Добавлена новая роль datalens.instances.admin.
Yandex IoT Core
Новое:
- Дополнены концепции топиков: описаны перманентные топики и системные алиасы.
Yandex Managed Service for Kubernetes
Новое:
- Описано использование групп узлов с GPU.
- Концепции.
- Сценарий запуск рабочих нагрузок с GPU.
Yandex SpeechKit
Новое:
- Описаны изменения в последних релизах моделей распознавания.