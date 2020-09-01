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Новое в документации за август

Дайджест последних изменений в документации.

1 сентября 2020 г.
15 минут чтения
8

Обзор платформы

Улучшения:

Yandex Compute Cloud

Новое:

Yandex Container Optimized Solutions

Улучшения:

Yandex DataLens

Новое:

Yandex IoT Core

Новое:

Yandex Managed Service for Kubernetes

Новое:

Yandex SpeechKit

Новое:

author
Команда Yandex Cloud
Блог
Дайджесты
Новое в документации за август
1 сентября 2020 г.
15 минут чтения
8