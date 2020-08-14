Облачная версия системы мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер»

Платформа Яндекс.Облако и ГК Цифра начали совместно предоставлять доступ к облачной версии системы мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер». Применение облачного решения может до 10 раз сократить затраты предприятий на покупку собственной ит-инфраструктуры. Таким образом формат Индустрия 4.0 становится доступным для 2,5 тысяч промышленных предприятий среднего и малого бизнеса в различных отраслях.

«Диспетчер» — крупнейшая в России система мониторинга промышленного оборудования и персонала. В 2020 году для контроля и оценки эффективности работы промышленного оборудования систему «Диспетчер» применяют 290 предприятий, среди которых отраслевые гиганты: госкорпорации Ростех, Росатом, Роскосмос, ОАК и другие. «Диспетчер» мониторит свыше 3000 единиц промышленного оборудования.

На базе технологии индустриального интернета вещей «Диспетчер» в режиме реального времени контролирует и анализирует работу промышленного оборудования. Это позволяет выявлять «узкие места» в организации производства и вовремя их ликвидировать, а также создавать цифровые рабочие места в цехах. В среднем система повышает эффективность использования оборудования на 15%, позволяя предприятиям увеличивать объемы производства на текущих мощностях.

Теперь, благодаря размещению «Диспетчера» на платформе Яндекс.Облака, система стала доступна не только предприятиям из традиционных для Диспетчера отраслей металлообработки и машиностроения, но и тысячам средних и малых предприятий легкой, деревообрабатывающей и пищевой промышленности. По данным ГИСП — это более двух с половиной тысяч производств.

Яндекс.Облако предоставляет предприятиям всю необходимую инфраструктуру для запуска и поддержки работы системы «Диспетчер»: серверы для анализа информации, системы хранения данных, современные системы управления базами данных. В отличие от использования собственной инфраструктуры облачное решение позволяет предприятиям сократить время внедрения системы в 2 раза, а первоначальные инвестиции до 10 раз, за счет исключения затрат на покупку дорогостоящего ИТ-оборудования. Стоимость лицензии облачной версии будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей (в зависимости от широты функционала) в месяц на единицу оборудования.

«В Облаке цифровизацию производства можно начать с минимальными вложениями, на любом количестве оборудования, оплачивать только фактический объем потребления ресурсов. По мере роста парка оборудования на предприятии дополнительные ит-ресурсы в Облаке можно подключить по запросу, буквально за секунды», — прокомментировал Олег Коверзнев, операционный директор Яндекс.Облака