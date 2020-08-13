Серверы Zoom в Яндекс.Облаке

Яндекс.Облако и компания RightConf — единственный официальный представитель сервиса Zoom в России — начали совместно предоставлять услуги корпоративным клиентам. Теперь компании, которые приобретают лицензию у компании RightConf для использования Zoom, также могут выбрать размещение серверов на платформе Яндекс.Облака. В таком случае весь трафик пользователей будет обрабатываться в России, это повысит безопасность и качество связи.

Сейчас Zoom работает через сервера расположенные в Европе, и максимальное качество видео не превышает 640×360 точек. На серверах Zoom в Яндекс.Облаке доступно HD-качество изображения, то есть минимум 1280×720 точек, с возможностью повышения разрешения до 1920×1080. При запуске Zoom на платформе Яндекс.Облака время обмена информацией с сервером для российских пользователей уменьшится в 5-7 раз, соответственно вырастет качество связи, станет меньше искажений и задержек звука и видео.

Платформа Яндекс.Облако соответствует требованиям российских и международных правил по защите и безопасности информации. Это открывает возможность использования Zoom компаниям, для которых действовали внутренние и внешние ограничения на использование приложения.

Также в Яндекс.Облаке компании получат расширенные возможности хранения и управления архивами конференций, мониторинг загрузки ресурсов приложения Zoom и облачных ресурсов.

После карантина многие компании полностью пересмотрели свои подходы к организации работы команд. Офисы окончательно перестали быть главным местом коммуникаций и спрос на инструменты удаленного взаимодействия продолжает расти. Мы предлагаем компаниям в России повысить качество работы Zoom — одного из самых популярных приложений для видеоконференций, сделать его более удобным, надежным и безопасным», — отметил Олег Коверзнев, операционный директор Яндекс.Облака