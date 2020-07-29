Новости сервиса Yandex Monitoring
Рассказываем об изменениях в концепциях и о новых возможностях.
Плановое обновление сервиса мониторинга — Yandex Monitoring вносит концептуальные изменения и новые возможности для работы с метриками. Рассказываем обо всём по порядку.
Изменения в концепциях
- Мы отказались от отдельной сущности «График».
Теперь графики существуют внутри дашборда. Отдельные графики, которые у вас были ранее, сохранены как дашборды с одним этим графиком.
- Убрали деление на папки.
Все дашборды теперь можно найти в одном списке.
- Включили механизм удаления устаревших метрик (TTL).
Метрики, для которых не поступали новые значения в течение 30 дней, автоматически удаляются из Yandex Monitoring. Автоматическое удаление метрик запускается минимум раз в сутки. Метрики, по которым данные продолжают поступать, не удаляются. Подробнее об этом механизме читайте в документации.
Новые возможности
Функции
Теперь к метрикам можно применять функции, позволяющие преобразовывать график. Функции позволяют отобразить ряды с самыми большими или самыми маленькими значениями, сгруппировать ряды при помощи различных функций агрегации, отобразить их с временным сдвигом для сравнения текущих и исторических данных, отобразить процентили гистограмм и многое другое.
Функции можно применять в строке запроса:
Также их можно применять в текстовом режиме:
Полный список функций с описанием доступен в документации.
Параметры дашборда
Появилась возможность добавлять параметры к любым дашбордам. Параметры позволяют создавать интерактивные дашборды, содержание которых меняется в зависимости от выбора пользователя. Параметр может принимать произвольные значения, заданные пользователем, или значения метки мониторинга, автоматически обновляясь при изменении набора меток.
Список параметров дашборда можно найти в документации.
Избранное
Теперь раздел Избранное отображает элементы из всех каталогов вашего облака, что позволяет удобнее переключаться между элементами в разных каталогах.
Если у вас возникли вопросы или сложности в работе с Yandex Monitoring после планового обновления сервиса, напишите нам.