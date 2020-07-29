Новости сервиса Yandex Monitoring

Плановое обновление сервиса мониторинга — Yandex Monitoring вносит концептуальные изменения и новые возможности для работы с метриками. Рассказываем обо всём по порядку.

Изменения в концепциях

Мы отказались от отдельной сущности «График» .

Теперь графики существуют внутри дашборда. Отдельные графики, которые у вас были ранее, сохранены как дашборды с одним этим графиком.

. Теперь графики существуют внутри дашборда. Отдельные графики, которые у вас были ранее, сохранены как дашборды с одним этим графиком. Убрали деление на папки .

Все дашборды теперь можно найти в одном списке.

. Все дашборды теперь можно найти в одном списке. Включили механизм удаления устаревших метрик (TTL).

Метрики, для которых не поступали новые значения в течение 30 дней, автоматически удаляются из Yandex Monitoring. Автоматическое удаление метрик запускается минимум раз в сутки. Метрики, по которым данные продолжают поступать, не удаляются. Подробнее об этом механизме читайте в документации.

Новые возможности

Функции

Теперь к метрикам можно применять функции, позволяющие преобразовывать график. Функции позволяют отобразить ряды с самыми большими или самыми маленькими значениями, сгруппировать ряды при помощи различных функций агрегации, отобразить их с временным сдвигом для сравнения текущих и исторических данных, отобразить процентили гистограмм и многое другое.

Функции можно применять в строке запроса: