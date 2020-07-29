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Новости сервиса Yandex Monitoring

Рассказываем об изменениях в концепциях и о новых возможностях.

29 июля 2020 г.
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Плановое обновление сервиса мониторинга — Yandex Monitoring вносит концептуальные изменения и новые возможности для работы с метриками. Рассказываем обо всём по порядку.

Изменения в концепциях

  • Мы отказались от отдельной сущности «График».
    Теперь графики существуют внутри дашборда. Отдельные графики, которые у вас были ранее, сохранены как дашборды с одним этим графиком.
  • Убрали деление на папки.
    Все дашборды теперь можно найти в одном списке.
  • Включили механизм удаления устаревших метрик (TTL).
    Метрики, для которых не поступали новые значения в течение 30 дней, автоматически удаляются из Yandex Monitoring. Автоматическое удаление метрик запускается минимум раз в сутки. Метрики, по которым данные продолжают поступать, не удаляются. Подробнее об этом механизме читайте в документации.

Новые возможности

Функции

Теперь к метрикам можно применять функции, позволяющие преобразовывать график. Функции позволяют отобразить ряды с самыми большими или самыми маленькими значениями, сгруппировать ряды при помощи различных функций агрегации, отобразить их с временным сдвигом для сравнения текущих и исторических данных, отобразить процентили гистограмм и многое другое.

Функции можно применять в строке запроса:

Также их можно применять в текстовом режиме:

Полный список функций с описанием доступен в документации.

Параметры дашборда

Появилась возможность добавлять параметры к любым дашбордам. Параметры позволяют создавать интерактивные дашборды, содержание которых меняется в зависимости от выбора пользователя. Параметр может принимать произвольные значения, заданные пользователем, или значения метки мониторинга, автоматически обновляясь при изменении набора меток.

Список параметров дашборда можно найти в документации.

Избранное

Теперь раздел Избранное отображает элементы из всех каталогов вашего облака, что позволяет удобнее переключаться между элементами в разных каталогах.

Если у вас возникли вопросы или сложности в работе с Yandex Monitoring после планового обновления сервиса, напишите нам.

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Команда Yandex Cloud
Блог
Новости
Новости сервиса Yandex Monitoring
29 июля 2020 г.
16