Новый управляемый сервис Managed Service for Apache Kafka®

Среди управляемых сервисов для хранения и обработки данных появился новый сервис Yandex Managed Service for Apache Kafka®. С его помощью вы можете создавать кластеры Apache Kafka® в инфраструктуре Яндекс.Облака. Managed Service for Apache Kafka находится на стадии Preview и не тарифицируется.

Как работает Apache Kafka

Apache Kafka — распределенный брокер сообщений с возможностью горизонтального масштабирования для передачи данных между приложениями и их компонентами. Обмен сообщениями между производителями и потребителями происходит через топики с помощью механизма «публикация-подписка». Производители публикуют сообщения определенной категории в топик, а потребители подписываются на этот топик и читают из него сообщения. Для каждого топика управляемый сервис Apache Kafka ведет лог сообщений, который может быть разбит на несколько разделов. Количество разделов определяется пользователем, увеличение их количества позволяет нарастить пропускную способность кластера без изменения конфигурирации приложений.

Сценарии использования Managed Service for Apache Kafka