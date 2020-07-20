Защитите свои веб-сервисы с помощью инструментов Валарм

Яндекс.Облако и Валарм, платформа адаптивной защиты API и веб-приложений, договорились о сотрудничестве. Теперь пользователи Яндекс.Облако получат удобный доступ к решению Валарм WAF для защиты веб-приложений и API от самых распространенных кибератак, а время установки сократится до нескольких минут.

Валарм WAF помогает бороться с поиском уязвимостей и хакерскими атаками, которые могут привести к компрометации данных: SQL-инъекции, XSS, XXE, RCE и другие угрозы OWASP Top-10. Также разработчики получат защиту от брутфорса, кражи учетных записей и атак на логику приложения.

Для использования Валарм WAF клиентам не нужно вносить изменения в исходный код и архитектуру защищаемого приложения. Получить доступ к решению можно непосредственно из маркетплейса Яндекс.Облака. На момент запуска инструмент доступен пользователям Облака по модели BYOL (Bring Your Own License): подписку на услугу необходимо оформить напрямую у Валарм. В будущем приобрести лицензию можно будет в маркетплейсе Облака.

Главными пользователями решения в Яндекс.Облаке будут DevOps-компании, создающие сложные и рассчитанные на высокие на нагрузки приложения. Например, компании в сферах электронной коммерции, цифрового ритейла, онлайн-платежей и электронные СМИ.

По данным Валарм, за время пандемии (в феврале–мае 2020 года) число атак на веб-приложения, то есть сайты, порталы и приложения для смартфона и компьютера, в которых происходит обмен информацией по интернету, выросло в 2,2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Валарм — платформа для автоматизации защиты и тестирования веб-приложений, микросервисов и API, созданная на базе машинного обучения. Разработчик платформы — компания «Онсек». Приложением Валарм WAF пользуются QIWI, HeadHunter, Avito и другие крупнейшие компании Рунета.