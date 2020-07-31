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Новое в документации за июнь и июль

Дайджест последних изменений в документации.

31 июля 2020 г.
15 минут чтения
7

Появились новые сервисы:

Обзор платформы

Улучшения:

Биллинг в Яндекс.Облаке

Улучшения:

Сценарии использования платформы Яндекс.Облако

Новое:

Yandex Key Management Service

Новое:

Улучшения:

Yandex Certificate Manager

Новое:

Yandex Compute Cloud

Улучшения:

Yandex Container Registry

Новое:

Yandex Cloud Functions

Новое:

Yandex IoT Core

Улучшения:

Yandex Managed Service for ClickHouse

Улучшения:

Yandex Monitoring

Новое:

Улучшения:

author
Команда Yandex Cloud
Блог
Дайджесты
Новое в документации за июнь и июль
31 июля 2020 г.
15 минут чтения
7