Новое в документации за июнь и июль
Дайджест последних изменений в документации.
31 июля 2020 г.
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Появились новые сервисы:
- Yandex DataSphere — среда для ML-разработки c привычным интерфейсом Jupyter® Notebook. Подробнее в документации.
- Yandex API Gateway — сервис для создания API-шлюзов, поддерживающий спецификацию OpenAPI 3.0. Подробнее в документации.
- Yandex Managed Service for Apache Kafka® — сервис для создания и управления кластерами Apache Kafka®. Подробнее в документации.
Обзор платформы
Улучшения:
- Обновлены рекомендации по безопасности.
Биллинг в Яндекс.Облаке
Улучшения:
- Обновлена информация о кредитных лимитах.
Сценарии использования платформы Яндекс.Облако
Новое:
- Добавлен сценарий Развертывание группы доступности Always On.
Yandex Key Management Service
Новое:
- Добавлены правила тарификации.
- Описаны способы шифрования данных:
- С помощью CLI и API Яндекс.Облака.
- С помощью SDK Яндекс.Облака.
- С помощью AWS Encryption SDK.
- С помощью Google Tink.
- Добавлены сценарии использования:
- Шифрование секретов в Yandex Managed Service for Kubernetes.
- Управление ключами KMS с Hashicorp Terraform.
- Шифрование секретов в Hashicorp Terraform.
Улучшения:
- Обновлены концепции сервиса.
Yandex Certificate Manager
Новое:
- Описана работа с доменами:
- концепции;
- пошаговые инструкции по работе с доменом.
Yandex Compute Cloud
Улучшения:
- Подробнее описано обновление группы виртуальных машин:
- концепции;
- инструкция Постепенное обновление;
- инструкция Обновление без простоя.
Yandex Container Registry
Новое:
Yandex Cloud Functions
Новое:
- Добавлена разработка функций на языке Python.
Yandex IoT Core
Улучшения:
- Обновлена информация о подписках на топики устройства и реестра.
- Описано управление сервисом из консоли управления.
Yandex Managed Service for ClickHouse
Улучшения:
- Дополнены инструкции по началу работы с сервисом.
- Обновлены инструкции по управлению пользователями ClickHouse.
Yandex Monitoring
Новое:
- Описан язык запросов и функции для преобразования графиков.
- Описаны параметры создания интерактивных дашбордов.
- Добавлен механизм удаления устаревших метрик (TTL).
Улучшения:
- Изменены концепции сервиса: больше нет отдельной сущности «График» и деления на папки.
- Обзор платформы
- Биллинг в Яндекс.Облаке
- Сценарии использования платформы Яндекс.Облако
- Yandex Key Management Service
- Yandex Certificate Manager
- Yandex Compute Cloud
- Yandex Container Registry
- Yandex DataLens
- Yandex Cloud Functions
- Yandex IoT Core
- Yandex Managed Service for ClickHouse
- Yandex Monitoring