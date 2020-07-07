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Новый сервис — Yandex API Gateway

Создавайте и интегрируйте свои проекты с сервисами Яндекс.Облака с помощью API-шлюзов.

7 июля 2020 г.
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На прошедшем мероприятии, посвященном бессерверным технологиям и IoT мы анонсировали запуск нового сервиса для создания API-шлюзов — Yandex API Gateway. С помощью API-шлюзов вы можете создавать веб-сервисы в serverless-парадигме на базе платформы Яндекс.Облако. API Gateway находится на стадии Preview и не тарифицируется.

В чем преимущества Yandex API Gateway

На стадии Preview Yandex API Gateway интегрирован с сервисами

Запросить доступ к сервису можно через форму заявки на странице сервиса или в консоли управления.

Подробнее о новом сервисе читайте в документации.

author
Команда Yandex Cloud
Блог
Новости
Новый сервис — Yandex API Gateway
7 июля 2020 г.
14