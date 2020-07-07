Новый сервис — Yandex API Gateway
Создавайте и интегрируйте свои проекты с сервисами Яндекс.Облака с помощью API-шлюзов.
7 июля 2020 г.
14
На прошедшем мероприятии, посвященном бессерверным технологиям и IoT мы анонсировали запуск нового сервиса для создания API-шлюзов — Yandex API Gateway. С помощью API-шлюзов вы можете создавать веб-сервисы в serverless-парадигме на базе платформы Яндекс.Облако. API Gateway находится на стадии Preview и не тарифицируется.
В чем преимущества Yandex API Gateway
- создавайте полностью управляемые прокси-серверы на базе OpenAPI Specification;
- используйте домены и TLS-сертификаты сервиса Yandex Certificate Manager;
- следите за основными показателями работы сервиса с Yandex Monitoring;
- просматривайте журнал вызовов.
На стадии Preview Yandex API Gateway интегрирован с сервисами
- Yandex Cloud Functions — отправляйте HTTP-запросы с помощью функций;
- Yandex Object Storage — обеспечивайте доступ к статическим данным напрямую из хранилища;
- Yandex Managed Service for Kubernetes® — запускайте произвольные HTTP-сервисы в Яндекс.Облаке.
Запросить доступ к сервису можно через форму заявки на странице сервиса или в консоли управления.
Подробнее о новом сервисе читайте в документации.