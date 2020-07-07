Новый сервис — Yandex API Gateway

На прошедшем мероприятии, посвященном бессерверным технологиям и IoT мы анонсировали запуск нового сервиса для создания API-шлюзов — Yandex API Gateway. С помощью API-шлюзов вы можете создавать веб-сервисы в serverless-парадигме на базе платформы Яндекс.Облако. API Gateway находится на стадии Preview и не тарифицируется.

В чем преимущества Yandex API Gateway

создавайте полностью управляемые прокси-серверы на базе OpenAPI Specification;

используйте домены и TLS-сертификаты сервиса Yandex Certificate Manager;

следите за основными показателями работы сервиса с Yandex Monitoring;

просматривайте журнал вызовов.

На стадии Preview Yandex API Gateway интегрирован с сервисами

Запросить доступ к сервису можно через форму заявки на странице сервиса или в консоли управления.

Подробнее о новом сервисе читайте в документации.