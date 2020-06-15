Yandex Key Management Service выходит в общий доступ

Сервис для управления криптографическими ключами Yandex Key Management Service (Yandex KMS) вышел в общий доступ.

Создавайте и храните криптографические ключи в Yandex KMS. Используйте ключи, чтобы защитить секреты, личные данные и другую конфиденциальную информацию, которую храните в облаке. О том, какие схемы используются в операциях шифрования и расшифровки при помощи ключей читайте в разделе Шифрование.

Где можно использовать ключи Yandex KMS

— В сервисах Яндекс.Облака:

— При работе с Terraform.

— В библиотеках шифрования:

В ближайшее время добавится интеграция ключей Yandex KMS в хранилище Object Storage и возможность добавлять пользовательские криптографические ключи в Certificate Manager.

Что меняется в общедоступной версии

Для общедоступной версии сервиса действует соглашение об уровне обслуживания (SLA), а также тарифицируются операции и время использования ключей. Подробнее в разделах: