Yandex Key Management Service выходит в общий доступ
Создавайте и используйте ключи шифрования для защиты данных в облаке.
Сервис для управления криптографическими ключами Yandex Key Management Service (Yandex KMS) вышел в общий доступ.
Создавайте и храните криптографические ключи в Yandex KMS. Используйте ключи, чтобы защитить секреты, личные данные и другую конфиденциальную информацию, которую храните в облаке. О том, какие схемы используются в операциях шифрования и расшифровки при помощи ключей читайте в разделе Шифрование.
Где можно использовать ключи Yandex KMS
— В сервисах Яндекс.Облака:
- Managed Service for Kubernetes,
- Certificate Manager (сертификаты шифруются на системном ключе KMS).
— При работе с Terraform.
— В библиотеках шифрования:
В ближайшее время добавится интеграция ключей Yandex KMS в хранилище Object Storage и возможность добавлять пользовательские криптографические ключи в Certificate Manager.
Что меняется в общедоступной версии
Для общедоступной версии сервиса действует соглашение об уровне обслуживания (SLA), а также тарифицируются операции и время использования ключей. Подробнее в разделах: