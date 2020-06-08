Новое в документации за май
Дайджест последних изменений в документации.
8 июня 2020 г.
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Новые сервисы
- DataSphere — среда для ML-разработки с привычным интерфейсом Jupyter® Notebook. Подробнее в документации.
Обзор платформы
Новое:
- Добавлен раздел Безопасность платформы Яндекс.Облако.
Улучшения:
Cloud Functions
Новое:
DataLens
Новое:
Managed Service for MongoDB
Новое:
Managed Service for MySQL
Новое:
Managed Service for PostgreSQL
Новое:
- Создание логической реплики Аmazon RDS для PostgreSQL.
- Добавлены инструкции про создание и удаление кластера с помощью Terraform.
Managed Service for Redis
Новое:
- Доступна новая платформа для хостов — Intel Cascade Lake.
- Обновлено описание классов хостов.
- Дополнены правила тарификации.
SpeechKit
Новое:
- Описаны изменения в последних релизах моделей распознавания.
Translate
Новое:
- Добавлено дообучение моделей.
Vision
Новое:
- Добавлено распознавание шаблонов.