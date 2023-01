Яндекс.Облако и NVIDIA совместно поддержат ИИ-стартапы

Акселерационные программы Yandex Cloud Boost и NVIDIA Inception договорились о взаимной поддержке для своих участников. С апреля 2020 года компании-разработчики в области искусственного интеллекта из NVIDIA Inception могут присоединиться к Cloud Boost по упрощенной процедуре. В свою очередь, ИИ-стартапы Cloud Boost получают доступ к ресурсам NVIDIA Inception на приоритетных условиях.

Что получает компания-участник NVIDIA Inception, присоединившись к программе Yandex Cloud Boost

Грант от 200 000 руб. (с НДС) на тестирование и использование инфраструктурных сервисов и сервисов Data Storage & Analytics, Cloud-Native, ML & AI: при этом половину гранта, а не четверть, как это предусмотрено стандартными условиями программы, можно потратить на ресурсы с GPU;

помощь архитекторов в развертывании инфраструктуры на платформе Яндекс.Облако;

скидку 20% на год на сервисы Data Storage & Analytics и Cloud-Native;

бесплатную техническую поддержку;

доступ к закрытому тестированию новых сервисов;

содействие в продвижении продукта.

Что получает стартап в Yandex Cloud Boost, присоединившись к NVIDIA Inception

доступ к технологиям: программным инструментам, отдельным графическим процессорам NVIDIA и вычислительным системам линейки NVIDIA DGX;

бесплатный доступ ко всем онлайн-курсам в Институте глубокого обучения NVIDIA;

рекомендации по выбору приложений и оборудования на GPU;

специальные цены на оборудование;

маркетинговую поддержку.

Для кого это предложение

Специальное предложение от Yandex Cloud Boost и NVIDIA Inception ориентировано на компании, которые ведут работы в области изучения и применения искусственного интеллекта. Теперь сотни стартапов-участников акселерационных программ получат доступ к ресурсам и сервисам для полноценного тестирования AI-проекта.

Как стартапу воспользоваться специальным предложением от Yandex Cloud Boost и NVIDIA Inception

Компании-участнику NVIDIA Inception необходимо заполнить заявку на сайте программы акселерации Yandex Cloud Boost, указав в комментариях кодовое слово «NVIDIA».

Компании-участнику Yandex Cloud Boost нужно оставить заявку на странице NVIDIA Inception, в разделе «Which accelerators/incubators are you currently part or have you been part of?» указав программу Yandex Cloud Boost.

Запросы автоматически получат менеджеры соответствующих программ лояльности и откроют доступ к привилегиям.

По всем вопросам, связанным с данным предложением, просьба обращаться к Марине Поликарповой: marinapolik@yandex-team.ru.