В Облаке появились лицензии службы удалённых рабочих столов Microsoft Remote Desktop Services
Настройте удалённый доступ с готовыми образами Windows Server и пошаговыми инструкциями.
В Маркетплейсе Облака вы можете найти несколько образов с продуктами Microsoft:
- Windows Server 2012/2016/2019 выпуски Standard и Datacenter, включая оптимизированный для сложных вычислений образ Windows Server 2019 Datacenter GPU
- SQL Server Standard
- SQL Server Enterprise
Теперь стали доступны лицензии службы Remote Desktop Services (RDS) для Windows Server. Служба удалённых рабочих столов Microsoft Remote Desktop Services позволяет эффективно использовать ресурсы сервера, централизованно управлять приложениями и пользователями. С помощью лицензий вы можете устанавливать более двух одновременных Remote Desktop подключений к вашим серверам.
Образ RDS с лицензиями доступен при создании виртуальной машины или в списке образов в Маркетплейсе.
Лицензии подготовлены пакетами для максимального удобства и гибкости по 5/10/25/50/100/250/500 лицензий — вы можете выбрать тот объём, который необходим для реализации вашего проекта. В образ входит лицензия Microsoft Windows Server Datacenter и лицензии Remote Desktop Services. Итоговая стоимость складывается из стоимости лицензий, а также стоимости используемых дополнительных ресурсов Облака. Подробнее о ценах →
Развёртывание выполняется в несколько шагов: необходимо создать виртуальную машину, настроить службу Active Directory, сервер лицензирования и создать конечных пользователей. При этом каждый конечный пользователь получит изолированный рабочий стол, как если бы это был локальный рабочий компьютер.
Мы подготовили пошаговые инструкции для работы с сервисами Microsoft в Облаке:
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Развёртывание Microsoft Remote Desktop Services. В документацию →
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Развёртывание Active Directory. В документацию →
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Развёртывание почтовых серверов Microsoft Exchange. Настройте корпоративную почту для пользователей — Microsoft Exchange является наиболее популярным решением с гибким управлением электронной почтой, адресной книгой и расширенными возможностями календаря и задач при использовании с Microsoft Outlook. В документацию →