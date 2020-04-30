Новое в документации за апрель
Дайджест последних изменений в документации.
30 апреля 2020 г.
15 минут чтения
9
Новые сервисы:
Yandex Certificate Manager
Certificate Manager — сервис для получения и обновления TLS-сертификатов от Let’s Encrypt®, а также для загрузки собственных сертификатов. Подробнее в документации.
Сервисы управляемых баз данных
Новое:
- Добавлены новые классы хостов на платформе Intel Cascade Lake: m2.7xlarge (56 vCPU, 448 ГБ) и m2.8xlarge (64 vCPU, 512 ГБ).
- Обновлены описания классов хостов и правила тарификации для следующих сервисов:
- Managed Service for PostgreSQL,
- Managed Service for ClickHouse,
- Managed Service for MongoDB,
- Managed Service for MySQL®.
Сценарии использования
Новое:
- Добавлен сценарий визуализации геоданных из CSV-файла.
Data Proc
Новое:
- Добавлен сценарий использования Запуск заданий с удаленных хостов, не входящих в кластер Data Proc.
DataLens
Новое:
- Добавлены новые типы связей в дашбордах.
- Добавлен раздел, описывающий типы данных и их соответствие с типами из источников.
- Описаны новые типы чартов — линейчатая и нормированная линейчатая диаграммы.
Улучшения:
- Описаны обновленные настройки датасета.
- Добавлена инструкция о том, как скачать данные с дашборда Коронавирус: дашборд.
Изменения в API:
- Новые возможности:
- Во время загрузки данных можно заменить существующие данные в таблице по ключу.
- Перед загрузкой данных можно очистить таблицу, в которую данные загружаются с помощью заголовка
X-DL-Force-Truncate.
- Изменились пути во всех методах, где используются таблицы в качестве path-параметра:
/provider/v1/connection/{ИД соединения}/{имя таблицы}/ -> /provider/v1/connection/{ИД соединения}/table/{имя таблицы}/
IoT Core
Новое:
- Добавлены сценарии использования IoT Core на разных языках программирования: C#, Java.
- Поддержка Terraform для создания и удаления реестров и устройств.
Managed Service for Kubernetes®
Новое:
- Обновлен список версий Kubernetes, доступных на релизных каналах.
SpeechKit
Улучшения:
- Для потокового распознавания добавлены экспериментальные дополнительные настройки распознавания.
- Обновлен раздел Модели распознавания: подробнее описаны модели, добавлена информация об изменениях в последнем релизе.
- Для синтеза речи теперь поддерживается изменение скорости речи премиум-голосов.
Object Storage
Новое:
- Добавлена инструкция как добавить сертификат для хостинга статического сайта из сервиса Certificate Manager.