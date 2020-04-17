Яндекс.Облако открывает доступ к анализу данных по самоизоляции и распространению коронавируса

Платформа Яндекс.Облако открывает доступ к инструменту для работы с данными по распространению коронавируса в России и мире.

С помощью технологии визуализации и анализа данных Yandex DataLens мы собрали в единую информационно-аналитическую панель (дашборд) информацию из трёх источников:

Роспотребнадзор: статистика о количестве заражений, выздоровлений и летальных исходов в России;

Университет Джонса Хопкинса: аналогичные данные по всему миру;

данные сервисов Яндекса: индекс самоизоляции.

Yandex DataLens позволяет гибко работать с данными: загружать, объединять, мгновенно делать наглядные визуализации — графики, диаграммы, таблицы, а также накладывать показатели на карту. В дополнение к данным, которые предоставляет Яндекс.Облако, пользователи могут подключать собственные источники. Полученными результатами можно делиться с коллегами и публиковать их в открытом доступе на любых внешних ресурсах. Все данные обновляются в режиме реального времени: как только новая информация появляется в источниках, она становится доступна в Yandex DataLens.

Данные по распространению коронавируса в России доступны с детализацией по регионам. Для индекса самоизоляции представлен исторический срез средних дневных значений по городам с 23 февраля 2020, а также актуальные данные по часам за последние сутки.

Изучить публичный дашборд можно по ссылке https://datalens.yandex/covid19.

Если вы хотите сохранить себе копию дашборда, изменить её, создать собственные визуализации или дополнить своими данными — нужно завести учётную запись в Yandex DataLens и импортировать пресет из маркетплейса.

Для работы с этим пресетом достаточно бесплатного тарифа Yandex DataLens.