Защита от уязвимостей Meltdown и Spectre и лимиты на пропускную способность сетевых дисков

В сентябре прошлого года мы ввели лимиты на количество операций чтения и записи (input/output operations per second, IOPS) и на пропускную способность (bandwidth) сетевых SSD-дисков. Чтобы гарантировать производительность и безопасность при работе с виртуальными машинами и дисками в Облаке, мы переходим к следующим шагам.

Приводим фактические лимиты в соответствие с документацией

Мы старались, чтобы процесс ввода лимитов был плавным для тех пользователей, которые на тот момент использовали диски сверх ограничений. Поэтому фактические лимиты на пропускную способность сейчас выше, чем указано в документации.

С 12 мая 2020 года мы фиксируем лимиты на блоки размещения (allocation unit) для дисков:

SSD, пропускная способность на чтение: 15 МБ/с на блок размещения (32 ГБ).

SSD, пропускная способность на запись: 15 МБ/с на блок размещения (32 ГБ).

HDD, пропускная способность на чтение: 30 МБ/с на блок размещения (256 ГБ).

HDD, пропускная способность на запись: 30 МБ/с на блок размещения (256 ГБ).

Это отразится на пропускной способности для следующих сценариев:

Чтение с SSD-диска размером менее 1 ТБ;

Запись на SSD-диск размером менее 320 ГБ;

Чтение с HDD-диска размером менее 2 ТБ;

Запись на HDD-диск размером менее 1,25 ТБ.

Лимиты на IOPS на данный момент соответствуют значениям в документации.

Вводим ограничения на количество vCPU

Это ограничение связано с аппаратными уязвимостями Meltdown и Spectre, затрагивающими микропроцессоры Intel®. Из-за этих уязвимостей вредоносный код может получить несанкционированный доступ на чтение к памяти других виртуальных машин на сервере. Поэтому использование виртуальных машин с определённым количеством ядер — 1, 18, 22, 26, 30 — мы считаем потенциально небезопасным и будем планово вводить ограничения на работу с такими конфигурациями. Ограничения будут применены не только к консоли управления, но и к интерфейсу командной строки CLI, API, SDK и Terraform.

Конфигурации с большим числом ядер менее востребованы, в то время как ВМ с 1 vCPU популярны за счёт низкой цены. Вводимые ограничения в первую очередь затронут вычислительные ресурсы с 1 vCPU на платформе Intel Broadwell ( standard-v1 ).

Отказ от создания конфигураций с 1 vCPU

Управляемые базы данных

В первую очередь мы отказались от использования хостов с 1 vCPU на платформе Intel Broadwell в сервисах управляемых баз данных:

Managed Service for PostgreSQL

Managed Service for ClickHouse

Managed Service for MongoDB

Managed Service for MySQL ®

Managed Service for Redis ™

Data Proc (кластеры Apache Hadoop®)

Уже сейчас при создании кластера БД минимальный класс хоста — b1.nano (5% × 2 vCPU Intel Broadwell, 2 ГБ RAM), для кластера Data Proc — b1.small (20% × 2 vCPU Intel Broadwell, 4 ГБ RAM).