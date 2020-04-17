Yandex Certificate Manager — сервис для управления TLS-сертификатами

В Облаке появился сервис, который сделает управление TLS-сертификатами удобнее. С его помощью вы можете получать новые TLS-сертификаты от Let’s Encrypt®, добавлять свои сертификаты и использовать их при создании безопасных подключений к статическим сайтам в Облаке.

Let’s Encrypt предоставляет Domain Validation (DV) TLS-сертификаты со сроком действия 90 дней. Такие сертификаты подтверждают, что домен принадлежит заявителю. Если вам нужны сертификаты Organization Validation (OV) или Extended Validation (EV), вы можете получить их в стороннем центре сертификации и загрузить в Certificate Manager.

Certificate Manager, управляет сертификатами от Let’s Encrypt и автоматически запросит их обновление за 30 дней до окончания срока действия. Вам необходимо только подтвердить права на домены, и все ресурсы Облака, которые используют сертификат, получат его новую версию.

Если у вас уже есть сертификат, полученный в стороннем центре сертификации, вы можете загрузить его в Certificate Manager и использовать в Облаке. Вам нужно будет самостоятельно следить за сроком действия таких сертификатов, своевременно обновлять и загружать их в Certificate Manager. После загрузки сертификаты обновятся для всех ресурсов, и это обеспечит их бесперебойную работу. Читайте подробнее о требованиях к пользовательским сертификатам в документации.

Certificate Manager находится на стадии Preview. Запросить доступ к сервису можно через форму заявки на странице сервиса или в консоли управления.