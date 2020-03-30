Платформа Яндекс.Облако запустила меры по поддержке среднего и малого бизнеса

Мы все находимся в очень трудной ситуации из-за распространения СOVID-19 и связанных с этим ограничительных мер. Но особенно сложно сейчас компаниям малого и среднего бизнеса: падает спрос на привычные продукты и услуги, усиливается нагрузка на онлайн-сервисы, необходимо обеспечивать удалённый доступ работникам. Мы хотим помочь в решении этих задач и делаем облачные ресурсы доступнее для компаний СМБ.

Цены на все сервисы Яндекс.Облака зафиксированы в рублях до конца 2020 года

Вы можете быть уверены, что использование сервисов Облака не потребует дополнительных затрат. Цены не будут меняться до 31 декабря 2020 года вне зависимости от курса рубля.

Гранты для новых компаний в Облаке увеличены до 8 тысяч рублей

Облачные сервисы помогут справиться с кризисными задачами: сократить затраты, повысить надёжность, ускорить выпуск продуктов. Если ваша компания зарегистрирована в РФ, начните пользоваться Облаком в апреле или мае, и мы удвоим размер стартового гранта для юридических лиц — вместо 4000 рублей, он составит 8000 рублей. Обратите внимание на ограничения при оплате картой: 2000 рублей из гранта можно потратить на сервис облачных вычислений Compute Cloud и 6000 на остальные сервисы. При оплате с расчётного счета всю сумму стартового гранта можно потратить на любые сервисы без ограничений. Подробнее в документации.

20% скидки на ресурсы Облака для ВУЗов до конца 2020 года

С 1 апреля мы предлагаем скидку на основные ресурсы Облака для всех государственных и коммерческих учреждений высшего образования. Это поможет в короткий срок нарастить объёмы ИТ-инфраструктуры и повысить надежность работы инструментов для онлайн-обучения.

Чтобы получить скидку, пожалуйста, напишите в отдел продаж.

Условия участия в программе:

Организация имеет действующую лицензию на образовательную деятельность на территории РФ;

Организация не имеет действующего соглашения на резерв сервисов в Яндекс.Облаке;

Организация заключит договор с ООО «Яндекс.Облако» с 01.04.2020 по 31.12.2020;

Скидка не распространяется на образы Marketplace, GPU, резервируемые ресурсы управляемых баз данных, прерываемые ВМ.

Cloud Boost продолжает работу: до 1 млн рублей на разработку онлайн-сервисов

Роль онлайн-сервисов возросла, и для многих направлений бизнеса они стали единственным способом поддерживать работу в ближайшее время. Компании, которые разрабатывают свой цифровой продукт, могут стать частью программы Cloud Boost и получить расширенные гранты вплоть до 1 млн рублей и индивидуальную поддержку: консультации архитекторов Облака, помощь в миграции, доступ к закрытому тестированию новых сервисов. Расскажите о вашем сервисе и необходимых мощностях в комментарии в форме запроса и мы подготовим для вас индивидуальное предложение.

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Мы надеемся, что эти шаги помогут вашему бизнесу. Если вы уже пользуетесь Облаком и испытываете трудности в текущей ситуации, пожалуйста, напишите нам. Мы стараемся войти в положение каждого пользователя и не оставим без внимания вашу заявку.