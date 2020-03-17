Алертинг в Yandex Monitoring

В инструменте мониторинга метрик Yandex Monitoring появилась возможность настраивать алерты и уведомления об изменении метрик. Теперь вы можете настроить пороговые значения для метрик, по достижении которых будут отправлены письмо или SMS через каналы уведомлений.

Алерты дают возможность оперативно узнавать об изменениях в вашей облачной инфраструктуре. Например, вы можете настроить алерт на оставшееся свободное место на хостах вашей управляемой базы данных или на суммарное количество запусков облачной функции за последний час. Настраиваемые каналы уведомлений позволяют легко управлять группами получателей.

Чтобы создать алерт, перейдите в интерфейс Yandex Monitoring.

Создать новый алерт можно со страницы дашборда. Выберите график и нажмите •••

Также можно создать алерт на основе графика. Откройте график и нажмите значок алерта.

Проверить статус созданных алертов или внести изменения можно в разделе Алерты. На странице алерта в интерфейсе мониторинга отображается график метрики, на которую настроен алерт, Alarm и Warning пороги, а цвет подложки графика показывает историю срабатывания алерта.

На момент публикации создание алертов и отправка уведомлений не тарифицируются. Количество созданных алертов квотируется: в одном облаке можно создать до 10 алертов. Количество каналов уведомлений неограничено.

Вы можете узнать больше о работе алертов и настройке уведомлений на страницах: