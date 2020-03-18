Стабильное использование Облака с экономией до 49%

С 22 сентября 2022 года максимальная скидка на резервируемый объем ресурсов составляет 22%. Подробнее читайте в документации.

Мы снижаем цены на резервируемый объём ресурсов (Committed Volume of Services, СVoS) — зарезервируйте определённый объём облачных сервисов на один год или на три года и платите меньше.

Скидка доступна всем пользователям — а экономия достигает 49 %. Стоимость ресурсов не изменится на протяжении всего срока действия скидки.

Подробнее об условиях

Вы получите скидку, если зарезервируете определённое количество CPU и RAM на один год или на три года. Мы даём скидку на суммарное потребление CPU и RAM, это позволит вам гибко управлять вычислительными ресурсами. Конфигурация хостов и распределение по зонам доступности не имеют значения. Вы будете ежемесячно получать фиксированный счёт, независимо от того, пользовались вы всеми ресурсами или нет.

Скидка предоставляется на сервисы управляемых баз данных:

Managed Service for PostgreSQL

Managed Service for MySQL

Managed Service for ClickHouse

Managed Service for MongoDB

использующие платформу с процессорами Intel Cascade Lake.

Примечание Не все ресурсы можно зарезервировать. В правилах тарификации сервисов рядом с ресурсами, недоступными для резервирования, стоят прочерки.

Услуги сервисов Яндекс.Облака, на которые не распространяются условия CVoS, оплачиваются по стандартным тарифам. Например, вы используете хост s2.medium и зарезервировали 8 CPU и 32 ГБ RAM, и теперь вам необходимо увеличить его до m2.xlarge с конфигурацией 12 CPU и 96 ГБ RAM. Вы можете:

увеличить его в консоли управления и тогда на 8 CPU и 32 ГБ RAM и дальше будет работать скидка, а остальные 4 CPU и 64 ГБ RAM оплачивать по стандартным тарифам;

или

зарезервировать дополнительно 4 CPU и 64 ГБ RAM и получить скидку на все необходимые мощности.

Как получить скидку

В разделе Биллинг вы увидите, сколько сэкономите, если подключите CVoS на те ресурсы, которые используете сейчас. Там же вы сможете рассчитать ежемесячные платежи для разного количества CPU и RAM, чтобы выбрать наиболее выгодный план.

Подключить CVoS можно в консоли управления. Для этого:

Перейдите в раздел Биллинг и выберите платёжный аккаунт. Перейдите в раздел Специальные предложения. Укажите нужное количество ядер, объем памяти и срок резервирования. Нажмите кнопку Подключить CVoS.

Подробнее о подключении CVoS читайте в документации.

Стоимость хостов со скидкой можно найти в действующих правилах тарификации для каждого из сервисов.