Стабильное использование Облака с экономией до 49%
Зарезервируйте определённый объём облачных сервисов на один год или на три года и платите меньше.
С 22 сентября 2022 года максимальная скидка на резервируемый объем ресурсов составляет 22%. Подробнее читайте в документации.
Мы снижаем цены на резервируемый объём ресурсов (Committed Volume of Services, СVoS) — зарезервируйте определённый объём облачных сервисов на один год или на три года и платите меньше.
Скидка доступна всем пользователям — а экономия достигает 49 %. Стоимость ресурсов не изменится на протяжении всего срока действия скидки.
Подробнее об условиях
Вы получите скидку, если зарезервируете определённое количество CPU и RAM на один год или на три года. Мы даём скидку на суммарное потребление CPU и RAM, это позволит вам гибко управлять вычислительными ресурсами. Конфигурация хостов и распределение по зонам доступности не имеют значения. Вы будете ежемесячно получать фиксированный счёт, независимо от того, пользовались вы всеми ресурсами или нет.
Скидка предоставляется на сервисы управляемых баз данных:
- Managed Service for PostgreSQL
- Managed Service for MySQL
- Managed Service for ClickHouse
- Managed Service for MongoDB
использующие платформу с процессорами Intel Cascade Lake.
Примечание
Не все ресурсы можно зарезервировать. В правилах тарификации сервисов рядом с ресурсами, недоступными для резервирования, стоят прочерки.
Услуги сервисов Яндекс.Облака, на которые не распространяются условия CVoS, оплачиваются по стандартным тарифам. Например, вы используете хост s2.medium и зарезервировали 8 CPU и 32 ГБ RAM, и теперь вам необходимо увеличить его до m2.xlarge с конфигурацией 12 CPU и 96 ГБ RAM. Вы можете:
- увеличить его в консоли управления и тогда на 8 CPU и 32 ГБ RAM и дальше будет работать скидка, а остальные 4 CPU и 64 ГБ RAM оплачивать по стандартным тарифам;
или
- зарезервировать дополнительно 4 CPU и 64 ГБ RAM и получить скидку на все необходимые мощности.
Как получить скидку
В разделе Биллинг вы увидите, сколько сэкономите, если подключите CVoS на те ресурсы, которые используете сейчас. Там же вы сможете рассчитать ежемесячные платежи для разного количества CPU и RAM, чтобы выбрать наиболее выгодный план.
Подключить CVoS можно в консоли управления. Для этого:
- Перейдите в раздел Биллинг и выберите платёжный аккаунт.
- Перейдите в раздел Специальные предложения.
- Укажите нужное количество ядер, объем памяти и срок резервирования.
- Нажмите кнопку Подключить CVoS.
Подробнее о подключении CVoS читайте в документации.
Стоимость хостов со скидкой можно найти в действующих правилах тарификации для каждого из сервисов.