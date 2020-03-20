О мерах обеспечения непрерывности работы Облака в условиях COVID-19
Как мы обеспечиваем непрерывную работу Облака в условиях пандемии, и что вы можете сделать, чтобы поддержать свой бизнес.
В этой статье мы расскажем, какие меры приняли, чтобы защитить здоровье наших сотрудников и обеспечить бесперебойную работу сервисов платформы в ситуации ограничений, связанных с профилактикой COVID-19. Мы также собрали несколько советов, которые помогут поддержать ваш бизнес в этот неспокойный период.
Какие меры мы приняли, чтобы поддержать работу Облака
Наш приоритет — сохранить здоровье сотрудников. С середины марта 90% команды Облака переведены на удалённый режим работы. Все сотрудники в дата-центрах (ДЦ), отвечающие за работоспособность платформы, работают в условиях усиленного санитарного контроля: обеспечены необходимые средства профилактики, максимально ограничены визиты других сотрудников и гостей в ДЦ.
Эти меры распространяются на все ДЦ. Напомним, что дата-центры Яндекс.Облака созданы и эксплуатируются под руководством наших специалистов, мы полностью контролируем все процессы: от электроснабжения до мониторинга работы всех систем. Мы также обеспечили необходимые резервы мощностей и комплектующих для серверов — их хватит, чтобы поддержать текущих и новых пользователей, выдержав рост нагрузки в 2,5 раза. Все наши дата-центры соединены в единую сеть с пропускной способностью в сотни Гбит/сек, оснащены системами контроля и бесперебойной работы.
Сотрудники технической поддержки работают удалённо. Для вас ничего не изменится — команда отвечает на все обращения, как раньше. А если количество запросов превысит возможности команды поддержки, специалисты второй линии или команда разработки оперативно подключатся к их решению.
Мы уже провели учения: на день закрыли все офисы, и сотрудники Облака работали удалённо. Все системы и процессы налажены для эффективной работы, а скорость реакции на события и запросы пользователей остается на гарантированном уровне.
Мероприятия для пользователей Облака будут проводиться онлайн. Посмотрите расписание.
Какие меры мы рекомендуем принять вам
- Обеспечьте удалённую работу ваших сотрудников.
- Проверьте, что ваши облачные сервисы доступны из дома. В Яндекс.Облаке можно настроить:
- Для сотрудников — удалённый VPN-доступ к Облаку.
- Для связи между площадками и с самим Облаком — VPN-канал между вашей инфраструктурой и Облаком.
- Организуйте полноценный доступ к сервисам компании в удалённом режиме. Воспользуйтесь пакетами RDP (Microsoft Remote Desktop Services) для удалённого подключения к Windows Server. Вот инструкция для настройки терминальной фермы.
- Проведите пробный день — пусть сотрудники, чья работа может быть переведена в онлайн, выполняют её удалённо. Убедитесь, что у вас есть средства для онлайн-общения и совместной работы, у сотрудников есть ноутбуки, а ИТ-системы и каналы готовы к росту нагрузки.
- Обеспечьте отказоустойчивость.
При удалённой работе доступ к оборудованию может быть затруднён: размещение сервисов в Облаке поможет с аварийным восстановлением и масштабированием. Ваша инфраструктура будет готова к выросшей нагрузке, а риски ошибок из-за ручной настройки станут ниже.
- Используйте сценарий автоматического восстановления с помощью Hystax Acura.
- Размещайте сервисы в разных зонах доступности.
- Посмотрите видео, которое описывает основы отказоустойчивой архитектуры в Облаке и демонстрацию того, как настроить такую архитектуру.
- Автоматизируйте процессы разработки — это снизит количество изменений, вносимых вручную. Посмотрите, какие DevOps инструменты можно использовать.