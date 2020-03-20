О мерах обеспечения непрерывности работы Облака в условиях COVID-19

В этой статье мы расскажем, какие меры приняли, чтобы защитить здоровье наших сотрудников и обеспечить бесперебойную работу сервисов платформы в ситуации ограничений, связанных с профилактикой COVID-19. Мы также собрали несколько советов, которые помогут поддержать ваш бизнес в этот неспокойный период.

Какие меры мы приняли, чтобы поддержать работу Облака

Наш приоритет — сохранить здоровье сотрудников. С середины марта 90% команды Облака переведены на удалённый режим работы. Все сотрудники в дата-центрах (ДЦ), отвечающие за работоспособность платформы, работают в условиях усиленного санитарного контроля: обеспечены необходимые средства профилактики, максимально ограничены визиты других сотрудников и гостей в ДЦ.

Эти меры распространяются на все ДЦ. Напомним, что дата-центры Яндекс.Облака созданы и эксплуатируются под руководством наших специалистов, мы полностью контролируем все процессы: от электроснабжения до мониторинга работы всех систем. Мы также обеспечили необходимые резервы мощностей и комплектующих для серверов — их хватит, чтобы поддержать текущих и новых пользователей, выдержав рост нагрузки в 2,5 раза. Все наши дата-центры соединены в единую сеть с пропускной способностью в сотни Гбит/сек, оснащены системами контроля и бесперебойной работы.

Сотрудники технической поддержки работают удалённо. Для вас ничего не изменится — команда отвечает на все обращения, как раньше. А если количество запросов превысит возможности команды поддержки, специалисты второй линии или команда разработки оперативно подключатся к их решению.

Мы уже провели учения: на день закрыли все офисы, и сотрудники Облака работали удалённо. Все системы и процессы налажены для эффективной работы, а скорость реакции на события и запросы пользователей остается на гарантированном уровне.

Мероприятия для пользователей Облака будут проводиться онлайн. Посмотрите расписание.

Какие меры мы рекомендуем принять вам

Обеспечьте удалённую работу ваших сотрудников.

Проверьте, что ваши облачные сервисы доступны из дома. В Яндекс.Облаке можно настроить:

Для сотрудников — удалённый VPN-доступ к Облаку.

Для связи между площадками и с самим Облаком — VPN-канал между вашей инфраструктурой и Облаком.

Организуйте полноценный доступ к сервисам компании в удалённом режиме. Воспользуйтесь пакетами RDP (Microsoft Remote Desktop Services) для удалённого подключения к Windows Server. Вот инструкция для настройки терминальной фермы.

Проведите пробный день — пусть сотрудники, чья работа может быть переведена в онлайн, выполняют её удалённо. Убедитесь, что у вас есть средства для онлайн-общения и совместной работы, у сотрудников есть ноутбуки, а ИТ-системы и каналы готовы к росту нагрузки.