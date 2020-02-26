С 1 марта 2020 года в Яндекс.Облаке появится платная техническая поддержка
Рассказываем о преимуществах новых тарифов и о том, что изменится для пользователей.
Мы вводим расширенную техническую поддержку, чтобы предоставить дополнительные возможности и улучшить условия технической поддержки для ваших проектов.
Будут доступны 4 тарифа:
Базовый
- предоставляется всем пользователям Яндекс.Облака бесплатно.
Стандарт
- возможность задать вопрос поддержке через чат;
- тариф позволяет запрашивать у технической поддержки базовые рекомендации по архитектуре вашего решения в Яндекс.Облаке.
Бизнес
- возможность задать вопрос поддержке через чат или по телефону;
- по запросу техническая поддержка даёт базовые рекомендации по архитектуре вашего решения в Яндекс.Облаке;
- консультации и рекомендации по настройке стороннего ПО, а также по решению проблем совместимости с Яндекс.Облаком;
- рекомендации по устранению проблем с операционными системами и их компонентами.
Премиум
- включает в себя все услуги остальных тарифных планов;
- SLA с высокой скоростью ответа на запросы по всем каналам обращений;
- может быть дополнен, чтобы лучшим образом отвечать вашим потребностям.
Максимальное время ответа инженера для Базового тарифа — 24 часа. Скорость ответа увеличивается в зависимости от тарифного плана:
Все условия предоставления технической поддержки и SLA читайте в документации.
Важно
Тариф не влияет на качество технической поддержки, скорость устранения массовых инцидентов и стабильность сервисов Яндекс.Облака.
Что изменится?
С 1 марта будет подключена тарификация, которая соответствует вашему текущему тарифу.
Если вы получаете услуги по тарифу Стандарт или Бизнес, с 1 марта в разделе Детализация вы увидите расход на свой тарифный план. Если вы используете тариф Базовый, вы продолжите получать бесплатную поддержку.
С 1 марта вы сможете изменить тариф в консоли управления в разделе Поддержка.
Если вы хотите изменить тарифный план до 1 марта, отправьте запрос вашему менеджеру или напишите нашей команде: cloud-sales@yandex-team.ru .
Повышать тарифный план можно так часто, как хочется. Понижать — 1 раз в месяц. Чтобы получать бесплатную техническую поддержку, перейдите на Базовый тариф.
Стоимость технической поддержки
Стоимость поддержки по тарифным планам Стандарт и Бизнес складывается из фиксированной суммы в месяц и дополнительной суммы, которая рассчитывается как доля от стоимости потребленных ресурсов за текущий месяц. Стоимость технической поддержки по тарифу Премиум рассчитывается по запросу.
Пример расчёта стоимости технической поддержки:
Вы потребляете ресурсы Облака на сумму 70 000 ₽/мес.
Стоимость поддержки по тарифу Стандарт будет равна: 900 ₽ + 12% от 10 000 ₽ = 900 ₽ + 1200 ₽ = 2100 ₽/мес.
Стоимость поддержки по тарифу Бизнес будет равна: 6 000 ₽ + 7% от 10 000 ₽ = 6000 ₽ + 700 ₽ = 6700 ₽/мес.
Детальную информацию о стоимости расширенной технической поддержки читайте в правилах тарификации.