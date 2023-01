Создание снимков дисков по расписанию с Yandex Cloud Functions

Так как пока что в Облаке отсутсвует нативная возможность настроить создание снимков дисков по расписанию, можно сделать эту функциональность из подручных средств.

Для начала нужно разметить диски, для которых мы создаем бэкапы. Для этого при помощи интерфейса командной строки YC CLI назначим ему значение атрибута labels .

yc compute disk update --id ef34spdueq1ps7b37m51 --labels snapshot=1

Теперь создадим функцию.