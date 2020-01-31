Новое в документации за январь

Добавлены справочники gRPC API во всех сервисах, кроме DataLens, Message Queue, Monitoring, Object Storage, SpeechKit и Yandex Database.

С 1 февраля следующие сервисы переходят на новую схему ценообразования:

Cloud Functions

Улучшения:

Дополнен раздел Вызов функции.

Compute Cloud

Новое:

Группы размещения:

Концепции.

Пошаговые инструкции.

Инструкции для Terraform:

Улучшения:

Улучшено описание принципа работы операций чтения с диска и записи на диск.

В инструкции про подключение диска к ВМ добавлено описание, как правильно смонтировать диск и что делать, если вы склонировали загрузочный диск и подключили его к той же виртуальной машине.

Data Proc

Новое:

Добавлено описание образа версии 1.1.

Новые инструкции по запуску заданий Hadoop с помощью CLI Яндекс.Облака для Hive и Spark.

Managed ClickHouse

Новое:

С 1 февраля сервис переходит на новую схему ценообразования.

Добавлена инструкция по подключению пользовательских геобаз.

Добавлена инструкция по настройке параметров СУБД.

Добавлена инструкция по подключению моделей машинного обучения к кластеру ClickHouse.

Managed Service for Kubernetes®

Новое: