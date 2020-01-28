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В сервисе Data Proc появилась возможность создавать задачи при помощи CLI и API

Появилась поддержка задач для кластеров Apache Spark, Hadoop® и Hive.

28 января 2020 г.
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Data Proc Jobs — это способ удаленного запуска задач (jobs) на кластерах Yandex Data Proc. Запускать задачи можно с использованием HTTP или gRPC Data Proc API, а так же через Yandex Cloud SDK или YC CLI.

Data Proc поддерживает четыре типа задач:

  • sparkJob — Apache Spark
  • pysparkJob — Python API для Apache Spark
  • mapreduceJob — Apache Hadoop®
  • hiveJob — Apache Hive

Зачем нужны задачи Data Proc Jobs?

Задачи позволяют упростить использование Hadoop-стека технологий. Data Proc Jobs разделяет процесс обработки данных на задачи и позволяет запускать их без непосредственного доступа на хосты в Облаке. Data Proc Jobs подходит как для выполнения разовых операций, так и для построения ETL-процессов и запуска регулярных аналитических расчётов.

Для каких версий поддерживается создание задач?

Запуск заданий доступен для кластеров, созданных с версией образа v1.1 и выше. Всю диагностическую информацию о запущенных и выполненных задачах можно найти в истории операций над кластером, а также в бакете сервиса [объектного хранилища данных] Object Storage](/services/storage), который был указан при создании кластера.

В версии образа 1.1 компоненты обновились до следующих версий:

  • Hadoop 2.10.0
  • Tez 0.9.2
  • Hive 2.3.6
  • Zookeeper 3.4.14
  • HBase 1.3.5
  • Sqoop 1.4.7
  • Oozie 4.3.1
  • Spark 2.4.4
  • Flume 1.8.0
  • Zeppelin 0.8.2

Подробнее об использовании задач Spark и PySpark читайте в документации.

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Команда Yandex Cloud
Блог
Новости
В сервисе Data Proc появилась возможность создавать задачи при помощи CLI и API
28 января 2020 г.
13