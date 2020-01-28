В сервисе Data Proc появилась возможность создавать задачи при помощи CLI и API

Data Proc Jobs — это способ удаленного запуска задач (jobs) на кластерах Yandex Data Proc. Запускать задачи можно с использованием HTTP или gRPC Data Proc API, а так же через Yandex Cloud SDK или YC CLI.

Data Proc поддерживает четыре типа задач:

sparkJob — Apache Spark ™

— Apache Spark pysparkJob — Python API для Apache Spark ™

— Python API для Apache Spark mapreduceJob — Apache Hadoop ®

— Apache Hadoop hiveJob — Apache Hive™

Зачем нужны задачи Data Proc Jobs?

Задачи позволяют упростить использование Hadoop-стека технологий. Data Proc Jobs разделяет процесс обработки данных на задачи и позволяет запускать их без непосредственного доступа на хосты в Облаке. Data Proc Jobs подходит как для выполнения разовых операций, так и для построения ETL-процессов и запуска регулярных аналитических расчётов.

Для каких версий поддерживается создание задач?

Запуск заданий доступен для кластеров, созданных с версией образа v1.1 и выше. Всю диагностическую информацию о запущенных и выполненных задачах можно найти в истории операций над кластером, а также в бакете сервиса [объектного хранилища данных] Object Storage](/services/storage), который был указан при создании кластера.

В версии образа 1.1 компоненты обновились до следующих версий:

Hadoop 2.10.0

Tez 0.9.2

Hive 2.3.6

Zookeeper 3.4.14

HBase 1.3.5

Sqoop 1.4.7

Oozie 4.3.1

Spark 2.4.4

Flume 1.8.0

Zeppelin 0.8.2

Подробнее об использовании задач Spark и PySpark читайте в документации.