Средний и малый бизнес могут снизить до 50% затрат на управление данными благодаря облачной подписке

Платформа управления данными «Юнидата» и Яндекс.Облако договорились о сотрудничестве. Теперь можно развернуть систему управления мастер-данными (Master Data Management, MDM) «Юнидата» в Яндекс.Облаке без капитальных вложений в инфраструктуру и гибко управлять затратами, оплачивая только реальное потребление. Такая модель позволит средним и малым компаниям упорядочить данные и сократить издержки.

Применение MDM-систем в бизнесе

Крупный бизнес с огромными массивами данных давно использует платформы класса MDM, однако они подходят и компаниям, где данных меньше, но важность каждой записи выше.

С платформой «Юнидата» на мощностях Яндекс.Облака взаимодействие через обмен данными становится понятным и прозрачным, особенно когда количество данных постоянно растёт, а их качество и целостность падают. Новые базы, разрозненные документы и Excel-таблицы, длинные почтовые переписки с вложениями, обсуждения в мессенджерах… Данных генерируется всё больше, работать с ними всё труднее — возникают ошибки качества, постоянно повышается нагрузка на IT-отдел. Технология MDM и концепция Data Quality позволяют сократить издержки компании, снизить непрофильную загрузку на IT-команду и освободить время на более важные для бизнеса задачи.

Преимущества интеграции с Яндекс.Облаком

Благодаря модели лицензирования и аренде облачных серверов по подписке компании малого и среднего бизнеса получат конкурентное преимущество. Облачная подписка обойдётся в 300 тысяч рублей в месяц, что в разы меньше, чем стоимость enterprise-лицензии MDM.

MDM-решение «Юнидата», развёрнутое в Яндекс.Облаке, встраивается в IT-инфраструктуру любого масштаба и гетерогенности и интегрируется с любыми системами хранения данных. Использование Облака может существенно изменить затраты средних и малых предприятий России, заинтересованных в MDM-решениях, поскольку Облако позволяет подобрать инструменты и конфигурацию виртуальных машин под конкретный бюджет и задачи.

Чтобы получить доступ к подписке на платформу — отправьте запрос на smb@unidata-platform.ru или посетите сайт компании «Юнидата».