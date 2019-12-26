Виртуальные машины с GPU стали доступнее

Преимущества вычислений с графическими ускорителями (GPU)

Несмотря на то, что на данный момент в сервисе облачных вычислений Yandex Compute Cloud доступны виртуальные машины с 64 vCPU и 384 ГБ RAM, этих мощностей бывает недостаточно для интенсивных параллельных вычислений, проводимых в Data Science.

Для проведения высокопроизводительных вычислений для задач машинного обучения, глубокого обучения и обработки трехмерной графики применяются графические процессоры (GPU). Их особенность в том, что они содержат большое количество ядер для параллельного выполнения операций. А так как большинство операций в этих задачах однотипные и повторяющиеся, использование GPU значительно сокращает время вычислений.

Виртуальные машины с GPU в Облаке

В октябре мы расширили наш парк виртуальных машин графическим процессором NVIDIA® Tesla® V100. Он содержит 5120 ядер CUDA, позволяющих выполнять высокопроизводительные вычисления (High Performance Computing, HPC), а также 640 ядер Tensor, позволяющих решать задачи глубокого обучения (Deep Learning, DL).

Важно Для безопасности работы в Облаке при удалении виртуальной машины всегда происходит очистка памяти GPU.

Что нового?

Мы сделали GPU ещё доступнее — теперь вы можете создавать прерываемые ВМ с GPU. Такие виртуальные машины могут быть принудительно остановлены в срок, не превышающий 24 часа с момента их создания, и подходят для краткосрочных интенсивных вычислений. Прерываемые ВМ с GPU предоставляются с большой скидкой.

Как использовать

В консоли управления при создании виртуальной машины выберите опцию Прерываемая.

Об условиях использования прерываемых виртуальных машин читайте в документации.