Виртуальные машины с GPU стали доступнее
Теперь вы можете создавать прерываемые виртуальные машины с GPU.
Преимущества вычислений с графическими ускорителями (GPU)
Несмотря на то, что на данный момент в сервисе облачных вычислений Yandex Compute Cloud доступны виртуальные машины с 64 vCPU и 384 ГБ RAM, этих мощностей бывает недостаточно для интенсивных параллельных вычислений, проводимых в Data Science.
Для проведения высокопроизводительных вычислений для задач машинного обучения, глубокого обучения и обработки трехмерной графики применяются графические процессоры (GPU). Их особенность в том, что они содержат большое количество ядер для параллельного выполнения операций. А так как большинство операций в этих задачах однотипные и повторяющиеся, использование GPU значительно сокращает время вычислений.
Виртуальные машины с GPU в Облаке
В октябре мы расширили наш парк виртуальных машин графическим процессором NVIDIA® Tesla® V100. Он содержит 5120 ядер CUDA, позволяющих выполнять высокопроизводительные вычисления (High Performance Computing, HPC), а также 640 ядер Tensor, позволяющих решать задачи глубокого обучения (Deep Learning, DL).
Важно
Для безопасности работы в Облаке при удалении виртуальной машины всегда происходит очистка памяти GPU.
Что нового?
Мы сделали GPU ещё доступнее — теперь вы можете создавать прерываемые ВМ с GPU. Такие виртуальные машины могут быть принудительно остановлены в срок, не превышающий 24 часа с момента их создания, и подходят для краткосрочных интенсивных вычислений. Прерываемые ВМ с GPU предоставляются с большой скидкой.
Как использовать
В консоли управления при создании виртуальной машины выберите опцию Прерываемая.
Об условиях использования прерываемых виртуальных машин читайте в документации.