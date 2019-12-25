Новости сервиса Yandex Cloud Functions – декабрь 2019

В декабре у сервиса Yandex Cloud Functions много интересных новостей.

Появилась возможность выполнять функции по таймеру

Таймер — это триггер, который запускает функцию по расписанию. Расписание задается в виде сron-выражения.

Как создать таймер →

Добавился триггер для Object Storage

Триггер запускает указанную функцию, когда в сервисе Yandex Object Storage производится одно из выбранных действий над объектом. Помимо этого есть возможность указать префикс и/или суффикс ключа объекта, чтобы подписаться только на изменение необходимой части хранимых данных. Триггер должен находиться в одном облаке с бакетом, на события которого он подписан.

Как создать триггер для Object Storage →

Опубликованы справочники HTTP API для сервиса

Изменились лимиты для функций

Максимальное время выполнения функции до таймаута увеличено с 60 секунд до 5 минут.

Максимальный размер файла с кодом функции увеличен до 128 МБ.

ZIP-архив с функцией объёмом до 3,5 МБ можно загрузить через консоль управления при создании функции. ZIP-архив с функцией объёмом до 128 МБ необходимо загружать через Object Storage.

Посмотреть все квоты и лимиты →