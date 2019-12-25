Новости сервиса Yandex Cloud Functions – декабрь 2019
Таймер, триггер для Object Storage, справочники API и увеличенные лимиты.
25 декабря 2019 г.
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В декабре у сервиса Yandex Cloud Functions много интересных новостей.
Появилась возможность выполнять функции по таймеру
Таймер — это триггер, который запускает функцию по расписанию. Расписание задается в виде сron-выражения.
Добавился триггер для Object Storage
Триггер запускает указанную функцию, когда в сервисе Yandex Object Storage производится одно из выбранных действий над объектом. Помимо этого есть возможность указать префикс и/или суффикс ключа объекта, чтобы подписаться только на изменение необходимой части хранимых данных. Триггер должен находиться в одном облаке с бакетом, на события которого он подписан.
Как создать триггер для Object Storage →
Опубликованы справочники HTTP API для сервиса
Изменились лимиты для функций
- Максимальное время выполнения функции до таймаута увеличено с 60 секунд до 5 минут.
- Максимальный размер файла с кодом функции увеличен до 128 МБ.
ZIP-архив с функцией объёмом до 3,5 МБ можно загрузить через консоль управления при создании функции. ZIP-архив с функцией объёмом до 128 МБ необходимо загружать через Object Storage.