Как сократить расходы в Облаке: 9 советов

По внутренней статистике Яндекс.Облака до 35% расходов (!) на облачные сервисы можно оптимизировать. Мы подготовили для вас 9 советов, как это сделать.

1. Планируйте по-новому

Особенности планирования ресурсов в облаке достаточно сильно отличаются от стандартной инфраструктуры. Уже на этапе тестирования (пробного периода) внимательно сравните информацию о загрузке ресурсов, которая предоставляется бесплатно из сервиса мониторинга, с данными Биллинга в денежном выражении. Это поможет определить, когда были запущены и оплачены лишние виртуальные машины (ВМ), как запускаются сервисы, на какие дни приходятся пики и плато нагрузки.

2. Анализируйте аномалии

Используя выгрузку в CSV и возможности сервисов анализа и визуализации данных, посмотрите, на что именно ушли деньги. На графиках хорошо видны всплески потребления баз данных. Задайтесь вопросом, какой продукт в это время тестировался, в рамках какого проекта случился всплеск, насколько это необходимо, успешен проект или нет. Мы рекомендуем для этой задачи сервис Yandex DataLens, но вы можете использовать любой привычный инструмент.

3. Исключите случайности

Глубокий анализ информации из сервиса мониторинга и оценка потребления сервиса Compute Cloud позволяет отслеживать расходы, чтобы они не выходили за пределы. У наших клиентов был случай, когда сотрудники забыли отключить дорогостоящую GPU-карту. В другом кейсе потребление ядер платформы Intel® Cascade Lake резко подскочило и указало на то, что запущен какой-то проект, после чего потребовался анализ его успешности и целесообразности.

4. Прерывайте ВМ

Используйте прерываемые ВМ, которые будут принудительно остановлены в течение 24 часов. Данные при этом сохраняются. Они оптимально подходят для тестовых задач или для обсчёта большого количества данных за короткое время. При этом скидка может достигать 70%. Сервис управления виртуальными машинами Instance Groups позволяет автоматизировать запуск прерываемых ВМ, и таким образом экономить. Если в проекте заняты 100 ВМ, их можно запускать не все сразу, а периодически (например, блок машин через каждые 15 минут). Вероятность того, что 100 машин будут остановлены сервисом одновременно, практически стремится к нулю.

5. Используйте ядра частично

Если для проекта критически важна постоянная работа инфраструктуры и прерываемая ВМ не подходит, подумайте о ВМ с частичным использованием ядра. Скидка на виртуальные ядра составит до 65%, при этом вы гарантированно получите ту долю ядра, которую купите. Есть вероятность получить и до 100% ядра, если ваши соседи в этот момент не будут им пользоваться. Вариант подходит для пилота или демостенда.

6. Готовьтесь к пиковой нагрузке с автоскейлингом

Автоматизация масштабирования в Instance Groups помогает при волатильном спросе на ВМ. Вы просто настраиваете правила и задаёте условия, и сервис автоматически включает или выключает машины. Снижается риск человеческой ошибки, вероятность что-либо недоглядеть или забыть запустить.

7. Доверьтесь Managed Services

Использование наших управляемых сервисов позволяет оптимизировать расходы скорее на инфраструктуру в целом, чем именно на облачные ресурсы. Причём итоговая экономия может составлять от 20 до 80% для баз данных и достигать 150% для сервиса Kubernetes®. Используя наши managed-сервисы, вы освобождаете сотрудников от рутинных задач. Яндекс.Облако отказоустойчиво, отвечает за обновление, техподдержку, мониторинг всего, что происходит. А ваши специалисты могут потратить время на продукты компании, что более ценно для развития бизнеса, чем администрирование базы данных.

8. Храните данные в Object Storage

Когда приходится записывать терабайты данных, один из вариантов оптимизировать расходы — использовать объектное хранилище Object Storage для определённых типов данных вместо хранения на дисках ВМ. В частности, сервис позволяет сократить затраты на хранение бэкапов, видео- и аудиофайлов. С Object Storage вам не нужно самостоятельно разворачивать отказоустойчивую систему через дублирование ВМ.

9. Считайте с Cloud Functions

На конференции Yandex Scale был представлен новый способ оптимизировать расходы: это сервис Cloud Functions, который позволяет решать задачи и платить только за вычисления. Например, для автоматизации системы учёта транзакций это самый дешёвый вариант эксплуатации. При этом затраты на надёжность также достаточно низкие, поскольку Cloud Functions при необходимости автоматически масштабируется.

Планы

Сервисы Яндекс.Облака постоянно совершенствуются, раздел Биллинг меняется, и в ближайшее время планируется запустить четыре интересные опции. Это:

Автоматизированная выгрузка данных из Биллинга в Yandex DataLens (сейчас для настройки необходимо обратиться в техподдержку). Дополнительный инструмент анализа labels. Если ваши 10 ВМ заняты в разных проектах, полезно понимать, сколько одна ВМ потратила денег за отчётный период. Если присвоить ВМ лейбл, станет доступна информация о машине. Также появятся гибкие возможности получить целостную картину затрат на проект, что достаточно сложно на собственной инфраструктуре. Функция бюджеты (предоплатное потребление) поможет гарантировать, что за месяц компания не потратит больше определённой суммы. Когда предел будет достигнут — придёт уведомление от службы поддержки, а потом виртуальные ресурсы приостановятся. Прогнозирование затрат за любой отчётный период на основе истории потребления упростит управление расходами в Яндекс.Облаке, а также позволит избежать проблем с нулевым лицевым счётом.

Также рекомендуем посмотреть подробный доклад об экономике Облака с конференции Yandex Scale: за что снимаются деньги со счёта, как происходит переход из триала в платное пользование, чем полезны детализация и анализ и не только.