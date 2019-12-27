Новое в документации за декабрь
Дайджест последних изменений в документации.
27 декабря 2019 г.
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Сценарии использования
Новое:
Cloud Functions
Новое:
- Описаны новые типы триггеров:
- Таймер.
- Триггер для Object Storage.
- Изменены лимиты.
- Добавлены справочник API Functions и справочник API Triggers.
DataLens
Новое:
- Добавлен раздел про вычисляемые поля.
Identity and Access Management
Новое:
- Добавление федеративных пользователей с помощью консоли управления.
- Получение IAM-токена для федеративного пользователя с помощью CLI.
Instance Groups
Улучшения:
- Добавлено подробное описание того, как работает автоматическое восстановление в Instance Groups.
IoT Core
Новое:
- Описана авторизация по логину и паролю:
- концепции;
- инструкция Управление паролями устройства;
- инструкция Управление паролями реестра.
- Добавлен справочник API.
Улучшения:
- Добавлена инструкция про создание X.509-сертификата.
Managed Service for ClickHouse
Новое:
Managed Service for PostgreSQL
Новое:
Managed Service for Redis™
Новое:
Object Storage
Новое:
- Теперь можно добавлять собственные сертификаты безопасности для своих доменов при хостинге статического сайта.
- Расширились возможности по управлению публичным доступом к бакету в консоли управления.
- Добавилась операция для изменения класса хранилища с помощью конфигурации жизненных циклов объектов.
SpeechKit
Новое:
- Изменения в потоковом режиме распознавания:
- В сообщении с настройками распознавания добавились параметры
singleUtteranceи
rawResults.
- В сообщении с результатами распознавания добавился флаг
endOfUtterance.
- Изменения в распознавании длинных аудио:
- Установлен лимит на максимальную длительность аудио — 4 часа.
- Добавлен раздел про особенности использования gRPC.
Vision
Новое:
- Новая модель для распознавания отдельной строки текста: инструкция, концепции.
Yandex Database
Улучшения:
- Обновлен список публичных материалов.