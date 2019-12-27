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Новое в документации за декабрь

Дайджест последних изменений в документации.

27 декабря 2019 г.
15 минут чтения
15

Сценарии использования

Новое:

Cloud Functions

Новое:

DataLens

Новое:

Identity and Access Management

Новое:

Instance Groups

Улучшения:

IoT Core

Новое:

Улучшения:

Managed Service for ClickHouse

Новое:

Managed Service for PostgreSQL

Новое:

Managed Service for Redis

Новое:

Object Storage

Новое:

SpeechKit

Новое:

Vision

Новое:

Yandex Database

Улучшения:

author
Команда Yandex Cloud
Блог
Дайджесты
Новое в документации за декабрь
27 декабря 2019 г.
15 минут чтения
15