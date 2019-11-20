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Новая версия PostgreSQL доступна в Яндекс.Облаке

Новости сервиса Managed Service for PostgreSQL — чем отличается последняя версия реляционной СУБД и как начать использовать ее в облаке.

20 ноября 2019 г.
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Теперь в сервисе управляемых баз данных PostgreSQL вы можете выбрать новую версию PostgreSQL 12 при создании нового кластера.

Что нового в PostgreSQL 12

  • Улучшена производительность индексирования и выполнения запросов c использованием JIT-компилятора (Just-in-Time).
  • Улучшения SQL:
  • добавлена команда REINDEX CONCURRENTLY, позволяющая произвести переиндексирование, не блокируя запись;
  • поддержка стандарта SQL/JSON;
  • встраиваемые обобщённые табличные выражения (Common Table Expression, CTE);
  • поддержка генерируемых столбцов.
  • Улучшения секционирования — теперь можно использовать уникальные индексы и внешние ключи с секционированными таблицами.
  • Поддержка PostGIS 3.0.

Больше о новой версии PostgreSQL 12 читайте на официальном сайте.

Доступность обновления

Обновление существующих кластеров PostgreSQL до 12 версии будет доступно в ближайшее время — следите за новостями в Блоге и телеграм-канале Яндекс.Облака.

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Команда Yandex Cloud
Блог
Новости
Новая версия PostgreSQL доступна в Яндекс.Облаке
20 ноября 2019 г.
11