Новая версия PostgreSQL доступна в Яндекс.Облаке

Теперь в сервисе управляемых баз данных PostgreSQL вы можете выбрать новую версию PostgreSQL 12 при создании нового кластера.

Что нового в PostgreSQL 12

Улучшена производительность индексирования и выполнения запросов c использованием JIT-компилятора (Just-in-Time).

Улучшения SQL:

добавлена команда REINDEX CONCURRENTLY , позволяющая произвести переиндексирование, не блокируя запись;

, позволяющая произвести переиндексирование, не блокируя запись; поддержка стандарта SQL/JSON;

встраиваемые обобщённые табличные выражения (Common Table Expression, CTE);

поддержка генерируемых столбцов.

Улучшения секционирования — теперь можно использовать уникальные индексы и внешние ключи с секционированными таблицами.

Поддержка PostGIS 3.0.

Больше о новой версии PostgreSQL 12 читайте на официальном сайте.

Доступность обновления

Обновление существующих кластеров PostgreSQL до 12 версии будет доступно в ближайшее время — следите за новостями в Блоге и телеграм-канале Яндекс.Облака.