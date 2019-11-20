Новая версия PostgreSQL доступна в Яндекс.Облаке
Новости сервиса Managed Service for PostgreSQL — чем отличается последняя версия реляционной СУБД и как начать использовать ее в облаке.
20 ноября 2019 г.
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Теперь в сервисе управляемых баз данных PostgreSQL вы можете выбрать новую версию PostgreSQL 12 при создании нового кластера.
Что нового в PostgreSQL 12
- Улучшена производительность индексирования и выполнения запросов c использованием JIT-компилятора (Just-in-Time).
- Улучшения SQL:
- добавлена команда
REINDEX CONCURRENTLY, позволяющая произвести переиндексирование, не блокируя запись;
- поддержка стандарта SQL/JSON;
- встраиваемые обобщённые табличные выражения (Common Table Expression, CTE);
- поддержка генерируемых столбцов.
- Улучшения секционирования — теперь можно использовать уникальные индексы и внешние ключи с секционированными таблицами.
- Поддержка PostGIS 3.0.
Больше о новой версии PostgreSQL 12 читайте на официальном сайте.
Доступность обновления
Обновление существующих кластеров PostgreSQL до 12 версии будет доступно в ближайшее время — следите за новостями в Блоге и телеграм-канале Яндекс.Облака.