Три факта и девять тезисов про интернет вещей в Яндекс.Облаке

Мы пересмотрели еще раз выступления с Yandex Scale и подготовили для вас девять главных тезисов про интернет вещей (internet of things, IoT) в Яндекс.Облаке.

Три факта о нашем IoT:

72 рубля стоит 1 ГБ или 1 млн сообщений, отправленных в облако с помощью сервиса Yandex IoT Core, следующие гигабайты еще дешевле.

Миллионы устройств — масштаб работы наших надёжных и безопасных, отказоустойчивых и масштабируемых сервисов.

Экономия ресурсов за счет использования интегрированных между собой платформенных сервисов — вы решаете свою бизнес-задачу и платите только за то, что действительно вам нужно.

Основные тезисы

Масштабный сценарий. Платформа Яндекс.Облако запускает свой сценарий интернета вещей. Почему сценарий? Потому что интернет вещей — всегда интеграция, а не отдельное решение. С Яндекс.Облаком в рамках проектов интернета вещей вы можете использовать больше разнообразных сервисов, которые отлично взаимодействуют между собой и позволяют эффективнее, дешевле и надёжнее реализовывать ваши сценарии для работы с устройствами. Удобный сервис. В основе нашего сценария лежит новый сервис Yandex IoT Core, который выполняет роль универсального инструмента для создания решений в области интернета вещей. Сервис позволяет надёжно и безопасно передавать данные между облаками и устройствами по протоколу MQTT. Обеспечивает безопасную авторизацию и управление доступом. Обмен данными между устройствами происходит только после аутентификации, обеспечивается шифрование данных по всем точкам подключения. Экономия на вычислениях. В рамках сценария интернета вещей представлена интеграция с новым сервисом функций Yandex Cloud Functions. Настроенная функция вызывается каждый раз, когда к вам попадает пакет с данными. Тем самым вы решаете две задачи. С одной стороны, обеспечиваете отказоустойчивость системы, потому что сервисы Яндекса гарантируют надёжность и автоматическое масштабирование. С другой стороны, эта связка позволяет существенно экономить, так как в данном случае вы платите только за объем данных, которые потребили. Использование функций полезно как на ранних этапах, когда устройств мало и система будет стоить очень дешёво, так и на этапе масштабирования, когда нужно будет поддерживать постоянно растущее количество устройств. Интеграция и обработка. Сервис Yandex IoT Core умеет автоматически масштабироваться и обеспечивает обработку огромного количества данных, в том числе с помощью Yandex Cloud Functions. Кроме того, вы можете не только отправлять телеметрию в Yandex IoT Core, но еще отправлять команды из облака к устройствам. А данные, которые были приняты, вы можете обрабатывать всеми существующими сервисами платформы, в частности, собирать в хранилищах, использовать управляемые базы данных, ВМ, сети-балансировщики, а также визуализацию, например DataLens. Технологии Moxa. Сценарии интернета вещей требуют сложных многослойных решений, поэтому к анонсу Yandex IoT Core было заключено несколько партнёрских соглашений. Первое — с компанией Moxa, производителем промышленного оборудования для интернета вещей. Интеграция с сервисами платформы Яндекс.Облако теперь реализована на уровне прошивки устройств Moxa. Возможности KasperskyOS. Все устройства интернета вещей с установленной микроядерной операционной системой KasperskyOS автоматически совместимы с Yandex IoT Core. Операционную систему можно поставить на шлюз, который работает «в поле», и использовать для того, чтобы анализировать трафик и защищать от возможных атак или аномалий. Оборудование RedBees. Для задач, предполагающих передачу данных по беспроводным сетям, например по 4G или по NB-IoT, мы рекомендуем оборудование от компании RedBees. Его отличает пониженное энергопотребление и расширенное покрытие, благодаря чему даже в труднодоступных местах устройство гарантированно будет связываться с сетью. ПО SAYMON. Для расширения возможностей в области мониторинга данных, аналитики потребления и ее визуализации мы предлагаем программные решения от компании SAYMON, российского ISV-партнера платформы Яндекс.Облако. Реализованные пилоты. Еще до публичного запуска Yandex IoT Core, некоторые партнёры активно проводили тестирование сервиса. На конференции своим опытом поделились компания MultiSoft, производящая кассовую технику, а также участники проекта по созданию системы автоматизированного сбора данных со счетчиков на базе сетей NB-IoT (реализован совместно SAYMON и RedBees). Развитие партнёрских отношений будет способствовать расширению предложений в формате «IoT из коробки».

Посмотреть запись сессии про интернет вещей можно по ссылке.