Подключиться
Блог
Дайджесты

Новое в документации за ноябрь

Дайджест последних изменений в документации.

29 ноября 2019 г.
15 минут чтения
9

Сценарии использования

Новое:

CLI

Новое:

Compute Cloud

Новое:

Улучшения:

Identity and Access Management

Новое:

Instance Groups

Новое:

Managed Service for Kubernetes®

Новое:

Managed Service for MongoDB

Новое:

Managed Service for PostgreSQL

Новое:

Yandex Database

Новое:

author
Команда Yandex Cloud
Блог
Дайджесты
Новое в документации за ноябрь
29 ноября 2019 г.
15 минут чтения
9