Новое в документации за ноябрь
Дайджест последних изменений в документации.
29 ноября 2019 г.
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Сценарии использования
Новое:
- Веб-сайт на базе 1С-Битрикс.
- Высокопроизводительные вычисления (HPC) на прерываемых виртуальных машинах.
- Тестирование приложений с помощью GitLab.
- Установка виртуального роутера Cisco CSR 1000v.
CLI
Новое:
- Добавлены пошаговые инструкции про аутентификацию в CLI и работу с профилями.
Compute Cloud
Новое:
- Теперь можно создавать прерываемые ВМ с GPU. Про стоимость читайте в правилах тарификации.
- Добавили пошаговые инструкции для API (см. вкладку API):
- Создать ВМ Linux.
- Создать ВМ Windows.
- Получить список публичных образов.
Улучшения:
- Описаны особенности сетевых дисков.
- Переписали концепции про метаданные. Описали, как передавать их на виртуальную машину и какие ключи обрабатываются в публичных образах Яндекс.Облака.
Identity and Access Management
Новое:
- Список ресурсов Яндекс.Облака, на которые можно назначать роли.
- Инструкция, как посмотреть назначенные роли.
Instance Groups
Новое:
- В автоматическом масштабировании добавлена поддержка пользовательских метрик Yandex Monitoring. Раздел про автоматическое масштабирование переписали и сделали подробнее.
- Добавлены инструкции про запуск и остановку группы.
- Описаны статусы группы. Про статусы виртуальных машин в группе написали подробнее.
Managed Service for Kubernetes®
Новое:
- Добавлена инструкция про создание файла конфигурации.
Managed Service for MongoDB
Новое:
Managed Service for PostgreSQL
Новое:
Yandex Database
Новое:
- Добавлен раздел с публичными материалами о YDB.