Новое в документации c августа по октябрь
Дайджест последних изменений в документации.
31 октября 2019 г.
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В октябре вышло 5 новых сервисов и много новых крупных фичей. Об этом был пост в блоге 20 главных анонсов конференции Yandex Scale. Здесь мы расскажем о тех изменениях, которые не вошли в этот пост.
Обзор платформы
Улучшения:
Описание технической поддержки
Новое:
- Уведомления от Яндекс.Облака.
- Запросы данных у технической поддержки.
Сценарии использования
Новое:
- Непрерывное развертывание контейнеризованных приложений с помощью GitLab.
- Развертывание Active Directory.
- Развертывание Microsoft Exchange.
- Загрузка состояний Terraform в Object Storage.
- Автоматизация сборки образов с помощью Jenkins и Packer.
Compute Cloud
Новое:
- Как аутентифицироваться в Яндекс.Облаке изнутри виртуальной машины.
- Виртуальные машины с GPU:
- Концепции.
- Как создать ВМ с GPU.
- Добавить GPU к существующей ВМ.
- Изменить количество GPU.
- Установка NVIDIA драйверов.
- Подключать и отключать диски теперь можно не останавливая виртуальную машину.
Улучшения:
- Написали о том, как происходит динамическая миграция.
- Написали подробнее про операции чтения и записи для дисков.
DataLens
Новое:
- Добавили возможность предоставлять доступ к дашбордам и чартам для любых пользователей.
- Добавили разграничение доступа на уровне строк (RLS).
- Добавили новые инструкции: материализация датасета, назначение, удаление, запрос прав доступа, а также публикациии чартов и дашбордов.
- Обновили существующие и добавили новые сценарии использования: теперь вы можете изучить, как визуализировать данные из AppMetrica, Metrica Logs API и опубликовать данные из CSV-файла.
Identity and Access Management
Новое:
- Рекомендации по безопасному использованию Яндекс.Облака.
- Пример создания JSON Web Token на Ruby. JWT необходим для получения IAM-токена для сервисного аккаунта.
- Новые роли для сервисов Cloud Functions, Container Registry и DataLens.
Улучшения:
- Написали подробнее про IAM-токен и OAuth-токен в концепциях, в частности про время жизни токенов.
- Сервисные аккаунты: начало работы и отличия от пользовательских аккаунтов.
Managed Service for ClickHouse
Новое:
- Словари: концепции и инструкция по подключению внешних словарей.
Managed Service for Redis
Новое:
Message Queue
Новое:
- Отложенная доставка сообщений в очереди.
- Примеры использования с помощью разных инструментов: Python, Node.js, PHP, Celery, JMS, Laravel.
Resource Manager
Новое:
SpeechKit
Новое:
- Синтез речи:
- Премиум-голоса: концепции, список, цены.
- 3 новых стандартных голоса:
silaerkan,
erkanyavas,
nick.
- Написали, как выбор голоса и другие параметры влияют на качество произношения.
- Изменились правила тарификации для распознавания в потоковом режиме: тарификация начинается с отправки сообщения с настройками распознавания.
- Новый пример распознавания в потоковом режиме для Node.JS.
- Уменьшились лимиты для распознавания коротких аудио: максимальная длительность аудио в запросе теперь составляет 30 секунд.
Virtual Private Cloud
Новое:
Улучшения:
Vision
Новое:
- Автоматическое определение языка: инструкция, концепции.