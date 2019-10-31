Новое в документации c августа по октябрь

В октябре вышло 5 новых сервисов и много новых крупных фичей. Об этом был пост в блоге 20 главных анонсов конференции Yandex Scale. Здесь мы расскажем о тех изменениях, которые не вошли в этот пост.

Обзор платформы

Улучшения:

Описание технической поддержки

Новое:

Сценарии использования

Новое:

Compute Cloud

Новое:

Улучшения:

Написали о том, как происходит динамическая миграция.

Написали подробнее про операции чтения и записи для дисков.

DataLens

Новое:

Identity and Access Management

Новое:

Улучшения:

Managed Service for ClickHouse

Новое:

Словари: концепции и инструкция по подключению внешних словарей.

Managed Service for Redis

Новое:

Message Queue

Новое:

Resource Manager

Новое:

SpeechKit

Новое:

Синтез речи:

Премиум-голоса: концепции, список, цены.

3 новых стандартных голоса: silaerkan , erkanyavas , nick .

, , . Написали, как выбор голоса и другие параметры влияют на качество произношения.

Изменились правила тарификации для распознавания в потоковом режиме: тарификация начинается с отправки сообщения с настройками распознавания.

Новый пример распознавания в потоковом режиме для Node.JS.

Уменьшились лимиты для распознавания коротких аудио: максимальная длительность аудио в запросе теперь составляет 30 секунд.

Virtual Private Cloud

Новое:

Улучшения:

Vision

Новое: