20 главных анонсов конференции Yandex Scale 2019

Для тех, кто вдруг пропустил нашу первую большую конференцию Yandex Scale, спешим поделиться главными новинками Яндекс.Облака, которые были анонсированы.

Появилось 5 новых сервисов

Yandex Cloud Interconnect — инструмент, который позволяет установить выделенное сетевое соединение между локальной инфраструктурой компаний и Яндекс.Облаком. Сервис открывает широкие возможности построения гибридных решений для тех компаний, которым одновременно нужны преимущества облачной платформы и непосредственный контроль над критически важными компонентами своей ИТ-системы.

Документация | Тарифы Yandex Key Management Service (KMS) — сервис для управления криптографическими ключами. KMS позволяет создавать ключи шифрования и без труда организовывать схемы защиты данных в ваших приложениях и сервисах. Вы сможете использовать ключи, чтобы защитить секреты, личные данные и другую конфиденциальную информацию, которую вы храните в облаке. На текущий момент сервис доступен в режиме Preview и не тарифицируется.

Документация Yandex Database (YDB) — уникальная NewSQL база данных, разработанная в Яндексе «с нуля». Геораспределённая отказоустойчивая база данных YDB спроектирована с учётом возможности масштабирования до десятков тысяч серверов, она обеспечивает высокую доступность и масштабируемость, и, в то же время, строгую консистентность и поддержку ACID-транзакций. Для запросов используется декларативный SQL-подобный язык запросов YQL. На текущий момент сервис доступен в режиме Preview и не тарифицируется.

Документация Yandex Cloud Functions — сервис, который позволяет без создания и обслуживания виртуальных машин запускать код приложения в виде функции в безопасном, отказоустойчивом и автоматически масштабируемом окружении. Система сама выделяет ресурсы, необходимые для выполнения функции, оплата производится по реальному потреблению. Сервис позволит быстро создавать приложения для разных платформ, строить системы промышленного интернета вещей, запускать навыки чат-ботов с минимальными затратами времени.

Документация | Тарифы Yandex IoT Core — универсальный инструмент для создания решений в области Интернета вещей. Сервис позволяет надежно и безопасно принимать сообщения от устройств и передавать их как приложениям в облаке, так и другим устройствам по протоколу MQTT. Сервис обеспечивает безопасную авторизацию и управление доступом. Обмен данными между устройствами происходит только после аутентификации, обеспечивается шифрование данных по всем точкам подключения.

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3 сервиса вышли в общедоступный режим

Yandex Managed Service for Kubernetes® — окружение для надежного, удобного и безопасного управления кластерами Kubernetes в инфраструктуре Яндекс.Облака. Сервис позволяет автоматизировать процессы управления, масштабирования, изменения, обновления и удаления контейнеров. Для работы с кластерами можно использовать привычные инструменты и расширения такие как kubectl, Helm, Draft и Brigade.

Документация | Тарифы Yandex Data Proc — сервис помогает разворачивать кластеры Apache Hadoop® и Apache Spark™ в инфраструктуре Яндекс.Облака. Вы сами определяете размер кластера, мощность узлов и набор сервисов Apache®. Создание кластера займёт всего несколько минут. Вам не нужно думать о создании хостов, настройке, установке пакетов и провязке хостов в единый кластер — все это сервис сделает автоматически.

Документация | Тарифы Yandex DataLens — сервис визуализации и анализа данных. Он помогает анализировать данные из разных источников (базы данных, csv-файлы и т. д.), делать наглядное представление результатов, объединять их в дашборды и делиться с другими пользователями. Главные особенности нового сервиса — массовая доступность и возможность обогащать свои визуализации информацией из разных источников.

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10 новых фичей в текущих сервисах

Открыты 2 новые программы

Yandex Cloud Marketplace становится общедоступным для бизнеса и разработчиков. Теперь любая компания, разрабатывающая свои приложения и ПО, может разместить свое решение в облачном маркетплейсе. Партнёрам доступен портал самообслуживания, где они могут запустить процесс размещения своего приложения. После процесса валидации — приложение становится доступным всем пользователям Яндекс.Облака. На сайте появилась площадка для идей от сообщества. Теперь любой пользователь Яндекс.Облака может предложить свою идею по реализации нужной функциональности на платформе. Если идея получит отклик у сообщества, то команда Яндекс.Облака возьмёт её в разработку.

Пробуйте новые сервисы и новые фичи, делитесь идеями и реализуйте свои проекты на базе Яндекс.Облака!