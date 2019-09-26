Windows Server на платформе Яндекс.Облако

Корпоративная почта, календарь и другие продукты на базе технологий Microsoft нужны многим компаниям, независимо от масштаба деятельности. Такие продукты работают на ОС Windows Server. Раньше ее можно было установить только на физические серверы. Развитие облачных платформ делает создание инфраструктуры на базе Windows Server в облаке целесообразным с технологической и экономической точек зрения. Виртуальные машины Яндекс.Облака подойдут как для строительства гибридной инфраструктуры, так и для разворачивания почты в облаке с нуля.

Решаем задачи бизнеса

Установить и настроить в облаке продукты на базе Windows Server в целом несложно, но есть свои особенности. При развертывании продуктов на базе технологий Microsoft в облаке возможны два больших сценария: полная или частичная миграция существующей инфраструктуры в облако или развёртывание с нуля.

Миграция в облако актуальна для существующей инфраструктуры средних и крупных компаний, которую сложно полностью разместить в облаке сразу. В результате, как правило, компании выбирают гибридное решение. При переносе закладывается дополнительное время на настройку и синхронизацию Active Directory между облаком и собственным дата-центром, а также на проверку работоспособности сервисов после миграции.

Развертывание с нуля подходит для тех, кто только создаёт ИТ-решения в первый раз или для компаний из сегмента малого бизнеса с небольшой инфраструктурой.

Основные компоненты инфраструктуры на базе Windows Server

Microsoft Active Directory

Для работы инфраструктуры на базе операционных систем Windows Server необходим сервис каталогов Active Directory (AD). AD позволяет управлять доменами, доступами и разрешениями, устанавливать ПО и обновления операционной системы. Каталог хранит настройки среды и сведения об учётных записях пользователей и объектах сети, позволяет проводить поиск по каталогам, а также контролировать доступ и безопасность.

После развертывания в облаке Microsoft AD позволяет управлять облачными рабочими нагрузками, автоматизировать обслуживание и настройку безопасности виртуальных серверов, а также подключать локальный каталог AD к облачному.

Microsoft Exchange

Microsoft Exchange необходим для функционирования электронной почты и обмена сообщениями, совместного доступа к календарям и задачам, а также для реализации других возможностей корпоративной коммуникации.

Размещение почты в облаке позволяет гибко изменять объёмы почтовых ящиков и хранилищ, оплачивать только потребленные ресурсы, организовать доступ со стационарных и мобильных устройств, легко обеспечить резервирование данных и безопасность.

Что предлагает Яндекс.Облако

Надежность и безопасность

Отказоустойчивые решения доступны в трех зонах доступности, каждая из которых изолирована от аппаратных и программных сбоев в других зонах. Сервисы соответствуют российскому законодательству по работе с данными, включая ФЗ-152.

Отказоустойчивые решения доступны в трех зонах доступности, каждая из которых изолирована от аппаратных и программных сбоев в других зонах. Сервисы соответствуют российскому законодательству по работе с данными, включая ФЗ-152. Специально подготовленные ВМ

В Яндекс.Облаке доступны образы виртуальных машин с Windows Server. ВМ создаётся со всеми необходимыми настройками на уровне гипервизора и избавляет заказчика от проблем с аппаратной инфраструктурой.

В Яндекс.Облаке доступны образы виртуальных машин с Windows Server. ВМ создаётся со всеми необходимыми настройками на уровне гипервизора и избавляет заказчика от проблем с аппаратной инфраструктурой. Экономия на старте и в процессе использования

С сервисами Яндекс.Облака можно начать работу без первоначальных затрат, а в процессе платить только за потреблённые ресурсы.

С сервисами Яндекс.Облака можно начать работу без первоначальных затрат, а в процессе платить только за потреблённые ресурсы. Лёгкость масштабирования

Вы можете добавить неограниченное количество виртуальных машин за считанные минуты без предварительной подготовки.

Вы можете добавить неограниченное количество виртуальных машин за считанные минуты без предварительной подготовки. Мобильный доступ

Круглосуточный доступ к сервисам с любого устройства из любого места, где есть подключение к интернету.

Круглосуточный доступ к сервисам с любого устройства из любого места, где есть подключение к интернету. Квалифицированная техподдержка

Русскоязычная поддержка поможет быстро и квалифицированно решить любые вопросы, связанные с настройкой Облака.

Лицензирование

На платформе Яндекс.Облако можно запускать серверное программное обеспечение, доступное в рамках программы Мобильность Лицензий Microsoft. На данный момент, согласно условиям использования продуктов Microsoft, мобильность лицензий не распространяется на операционные системы Windows Server, использовать собственные лицензии Windows Server также нельзя. Вместо этого на платформе Яндекс.Облако вы можете приобрести виртуальную машину с предустановленным образом Windows Server 2012, Windows Server 2016 или Windows Server 2019. Лицензия на Windows Server входит в стоимость.

Ответы на частые вопросы о лицензировании Windows в Яндекс.Облаке читайте в документации.

С чего начать

Как следует из сказанного, начало работы на платформе Яндекс.Облако с продуктами из экосистемы Windows начинается с двух шагов:

Active Directory

Запустите Active Directory в отказоустойчивой конфигурации с контроллерами домена в двух зонах доступности и настроенной репликацией.

Пошаговая инструкция →

Microsoft Exchange

Разверните Microsoft Exchange с серверами в двух зонах доступности, распределением нагрузки с помощью сетевого балансировщика и управлением через отдельную ВМ с доступом в интернет.

Пошаговая инструкция →

Говорят наши клиенты

«Малому и среднему бизнесу по-прежнему нужно закрыть базовые потребности: нормальный документооборот, работающая почта, разграничение ролей и доступов, избавление от хлопот с аппаратной инфраструктурой — говорит Денис Курманов, начальник технического блока компании „Протон“. — В этой ситуации ИТ уходит в облако, в том числе мигрируют ActiveDirectory и Exchange, и у заказчика остается лишь минимальная инфраструктура».

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