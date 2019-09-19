Автоматизация перевода с Yandex Translate

Зачем автоматизировать перевод

Если вы развиваете бизнес в нескольких странах, сайт и поддержка — важные каналы общения с текущими и потенциальными клиентами и вам нужно больше возможностей для общения с иностранной аудиторией, а именно:

локализовать сайт и документацию;

выстроить общение клиентов с поддержкой;

моментально переводить на множество языков публикации пользователей, комментарии и ответы на них.

Это актуально для всех сфер, где требуется охватное и частое общение с многоязычной аудиторией в интернете, когда есть SLA на ответы. И особенно актуально для сферы развлечений, например, онлайн игр, туризма и отдыха, а также телемедицины.

Если вы, как агентство, оказываете услуги профессионального перевода, то боретесь за долю рынка, количество и объем заказов, соблюдение жестких сроков. У вас уже есть экспертиза, с которой вы конкурируете в узкоспециализированной нише: медицина, технологии, юриспруденция, что-то другое — и вы стремитесь обогнать конкурентов без ущерба качеству.

В обоих случаях заказчики стремятся повысить скорость переводов и сократить издержки на рутинные операции. В статье мы расскажем, как в этом поможет Yandex Translate — сервис на платформе Яндекс.Облако для машинного перевода в режиме реального времени. Он позволяет интегрировать алгоритмы Яндекс.Переводчика в ваши приложения и сайты.

«Сегодня в России значительно сокращается время, выделенное на перевод, и бюджеты на лингвистические услуги в целом — делится своим мнением Михаил Гилин, начальник отдела контроля качества, TransLink Translation Company. — И клиентов не устраивают результаты перевода бесплатными сервисами. Они заказывают у профессионалов и ждут, что работа будет выполнена быстро и качественно. Необходимость грамотно управлять ресурсами: сохранять и качество, и скорость, и адекватную цену — стимулирует внедрять технологии машинного перевода, например, Yandex Translatе. Он уже встроен в производственный процесс многих переводческих бюро. Сейчас мы проводим исследовательские тесты в этой области, и качество перевода по отдельным тематикам оказывается выше, чем качество многих других решений на рынке»,

Как Yandex Translate решает популярные задачи для машинного перевода

Чаще всего Yandex Translate используют для следующих задач:

Постредактирование письменного перевода текста и локализация

Письменный перевод — это перевод, при котором оригинал текста разбивается на сегменты и переводчик конструирует фразу на другом языке, сохраняя смысл и стиль текста. Это долгая и дорогая процедура. Для ускорения письменного перевода применяется подход, который называется постредактирование.

Весь текст переводит машина, после этого переводчики-редакторы проверяют сохранение смысла и приводят фразы к единому стилю. Это значительно ускоряет процесс и снижает трудозатраты.

Профессиональные переводчики работают в специализированных CAT-системах (<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://ru.smartcat.ai/corp/cattools/">Computer-assisted translation tool</s>. Современные CAT-системы позволяют подключать сервисы машинного перевода, которые делают возможным постредактирование.

Yandex Translate уже интегрирован со многими популярными CAT-системами (Trados, memoQ, XTM, Memsource, Matecat, Smartcat) напрямую или через универсальный плагин Intento.

Публичные сервисы также используют возможность постредактирования для своих пользователей. Например, в «Википедии» каждый может получить автоматический перевод оригинала статьи и самостоятельно отредактировать ее для локализации. Эта функциональность доступна благодаря сервису Yandex Translate.

Повышение качества машинного перевода

Вы хотите применять постредактирование узкоспециализированных текстов, но часто базовая модель машинного перевода для них не применима. Качество машинного перевода таких текстов базовой моделью может быть настолько низким, что затраты на редактирование превысят затраты на прямой перевод.

Но если вы накопили значительный объем памяти переводов (translation memory) именно эти данные можно использовать, чтобы дополнительно обучить базовую модель и решить проблему качества. Для этого требуются не менее 10 000 сегментов текста в одной языковой паре и одной предметной области.

Перевод User Generated Content (посты, комментарии, отзывы)

Хотите помочь клиентам, которые публикуют текстовый контент на вашем сервисе, привлекать больше лояльных читателей. Короткие посты в блоге, комментарии и ответы на них могут выходить одновременно на русском и английском — без необходимости переводить содержимое вручную.

С Yandex Translate можно настроить автоматический перевод на 90 языков непосредственно перед публикацией. Для улучшения качества перевода можно передавать специфичные для бизнеса термины прямо в запросе, используя словари.

Такое решение часто внедряют популярные системы бронирования отелей и агрегаторы отзывов для туристов. Это дает возможность клиентам изучать отзывы на других языках.

Мгновенный перевод в чатах и мессенджерах

Хотите упростить общение пользователей из разных стран между собой в вашем приложении — добавьте автоматический перевод текста. Yandex Translate переводит сообщения настолько быстро, что участники переписки этого не замечают. Создаётся впечатление, что общаешься с иностранцами без переводчика.

Например, в приложении Яндекс.Такси доступен чат с водителем. В нем можно указать своё точное местоположение без звонка. Перед мировым первенством по футболу в Яндекс.Такси научили чат переводить сообщения на разные языки — теперь водитель легко понимает пассажира, а пассажир водителя, даже когда тот говорит на английском, французском, китайском или любом из 95 языков, которые знает Яндекс.Переводчик.

Такой подход применим и для технической поддержки, когда ваши сотрудники не говорят на языке пользователей и есть сложности с наймом носителей языка.

Преимущества машинного перевода на технологии Yandex Translate

Больше переводов за то же время

По данным команды локализации Яндекс.Облака машинный перевод снижает время на постредактирование технический статей до 40%, корпоративного документооборота — до 50%, на выделение смысла — до 90%.

Больше о моделях перевода читайте здесь.

По данным команды локализации Яндекс.Облака машинный перевод снижает время на постредактирование технический статей до 40%, корпоративного документооборота — до 50%, на выделение смысла — до 90%. Больше о моделях перевода читайте здесь. Высокое качество переводов

Качество переводов, сделанных нашими алгоритмами, подтверждают сторонние тесты. Например, в июньском отчете Intento отмечено, что Yandex Translate уверенно лидирует среди других международных игроков, входит в топ 5% по качеству и является оптимальным движком машинного перевода в большинстве популярных языковых пар. При этом сервис значительно дешевле конкурентов с аналогичным качеством.

Качество переводов, сделанных нашими алгоритмами, подтверждают сторонние тесты. Например, в июньском отчете Intento отмечено, что Yandex Translate уверенно лидирует среди других международных игроков, входит в топ 5% по качеству и является оптимальным движком машинного перевода в большинстве популярных языковых пар. При этом сервис значительно дешевле конкурентов с аналогичным качеством. Алгоритм продолжает обучаться

Машинное обучение способствует улучшению переводов от Yandex Translate. В обработку постоянно попадают новые тексты, относящиеся к множеству языковых пар. При этом ваши данные, переданные в сервис, не используются для таких целей.

Как начать работать c Yandex Translate

Если вы разрабатываете приложение или веб-сервис, ознакомьтесь с документацией и справочником API.

Если вы бюро переводов и хотите использовать сервис, задайте нам ваши вопросы, и мы поможем начать или подберём для вас партнёра Яндекс.Облака.