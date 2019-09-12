Резервное хранилище и хранение архивов в Яндекс.Облаке

Сетевое хранилище для обмена файлами между сотрудниками компании, хранение резервных копий или исторических архивных данных — это примеры популярных задач по хранению. Выбор подходящего решения зависит от объёма хранимых данных и от частоты обращений к ним. Например, для обмена файлами подойдёт файловый сервер, а для больших объёмов резервных копий, к которым обращаются только в случае восстановления после аварии, идеально подходит холодный класс хранения сервиса Yandex Object Storage.

Что предлагает Яндекс.Облако

Разнообразие доступных технологий

В Яндекс.Облаке вы можете организовать хранение данных на дисках виртуальной машины или в универсальном объектном хранилище Yandex Object Storage. В хранилище доступны два класса: стандартное предназначено для часто используемых данных, а холодное — для тех, к которым вы или ваши пользователи обращаетесь редко.

В Яндекс.Облаке вы можете организовать хранение данных на дисках виртуальной машины или в универсальном объектном хранилище Yandex Object Storage. В хранилище доступны два класса: стандартное предназначено для часто используемых данных, а холодное — для тех, к которым вы или ваши пользователи обращаетесь редко. Три зоны доступности

Данные, которые вы загружаете в объектное хранилище, хранятся в нескольких копиях в географически распределённых зонах доступности. Для всех этих данных действует репликация: при редактировании, создании и удалении объектов меняется каждая копия.

Данные, которые вы загружаете в объектное хранилище, хранятся в нескольких копиях в географически распределённых зонах доступности. Для всех этих данных действует репликация: при редактировании, создании и удалении объектов меняется каждая копия. Совместимость с HTTP API Amazon S3

Для обмена данными с Yandex Object Storage можно использовать те же инструменты, что и для доступа в Amazon S3: HTTP API, интерфейс командной строки, графический клиент, а также Java и Python SDK.

Для обмена данными с Yandex Object Storage можно использовать те же инструменты, что и для доступа в Amazon S3: HTTP API, интерфейс командной строки, графический клиент, а также Java и Python SDK. Оплата только потребленных ресурсов

Вы можете сами выбирать число ядер и объём памяти виртуальных машин, а также определять объём диска или класс хранилища. При этом вы сможете гибко менять характеристики инфраструктуры в зависимости от изменяющихся потребностей.

С чего начать

Выберите способ реализации, который подходит для ваших задач, и воспользуйтесь одной из наших инструкций.

Не нашли подходящего решения? Обратитесь к одному из наших партнёров или напишите нам.

Однонодовый файловый сервер

Для обмена файлами внутри компании через сетевое хранилище подойдёт однонодовый файловый сервер с настроенными Samba и NFS.

Пошаговая инструкция →

Резервное копирование на SFTP-сервер

Вы можете настроить резервное копирование (РК) по расписанию на SFTP-сервер для конфигурационных файлов приложений, которые не поддерживают РК по другим сетевым протоколам.

Пошаговая инструкция →

Резервное копирование в Yandex Object Storage

Если вы уже используете популярные системы резервного копирования (РК), которые умеют размещать данные в облаке через HTTP API Amazon S3, то вы можете легко настроить РК в Yandex Object Storage.

Вам нужна помощь?

Обратитесь к сертифицированным партнёрам Яндекс.Облака:

Aplana Digital

http://aplanadigital.ru

http://aplanadigital.ru 21 век

http://21time.ru