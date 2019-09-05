Яндекс.Облаку исполнился 1 год!

Ровно год назад, 5 сентября 2018 года, Яндекс официально объявил о запуске платформы Яндекс.Облако. За год наше Облако взлетело и выросло. Всемирно известные бренды и небольшие компании запустили на платформе свои проекты.

Мы вспомнили главные события и самые интересные факты за прошедший год, и хотим поделиться с вами. Посмотрите, как всё начиналось. Спасибо, что вы с нами!

Вспомнить, как прошел первый год Облака →