Введение лимитов на IOPS и пропускную способность сетевых дисков
Наши шаги для обеспечения высокой и предсказуемой производительности сетевых дисков.
Мы активно работаем над обеспечением гарантий производительности сетевых дисков. Наша цель — сделать производительность виртуальных машин, интенсивно использующих диски, максимально предсказуемой.
Чтобы обеспечить гарантии производительности, нам нужно задать верхний уровень потребления вычислительных ресурсов. В качестве первого шага для определения этого уровня 6 сентября мы введём ограничения на параметры сетевых SSD-дисков.
Немного о производительности сетевых дисков
Производительность диска зависит от нескольких параметров:
- максимальное количество операций чтения и записи в секунду (input/output operations per second, IOPS);
- пропускная способность, в МБ/сек (bandwidth);
- размер запроса на чтение/запись;
- время отклика диска, в миллисекундах (latency, ms);
- объем самого диска.
Эти параметры связаны между собой: значение IOPS зависит как от характеристик диска, так и от совокупного значения пропускной способности и размера запроса в байтах. Производительность диска зависит от его объема — чем больше размер диска, тем выше значения IOPS и пропускной способности.
Совет
- В случае недостаточно высокой производительности стоит увеличивать размеры дисков, даже если вы не планируете использовать все дисковое пространство.
- Для получения максимальной производительности рекомендуется отправлять запросы к диску асинхронно (iodepth > 1).
Что меняется
Мы введем лимиты:
- на количество операций чтения и записи (input/output operations per second, IOPS);
- на пропускную способность (bandwidth) сетевых SSD-дисков.
Если у вас на момент введения ограничений будут диски, работающие со значениями IOPS и пропускной способности, превышающими лимиты, мы предусмотрели плавный переход на новую схему.
Дальнейшие шаги
- Введение аналогичных ограничений для HDD-дисков.
- Добавление ограничений, привязанных к количеству vCPU виртуальной машины.
- Введение гарантий на IOPS и пропускную способность.
Подробности о вводимых ограничениях читайте в документации.