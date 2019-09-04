Введение лимитов на IOPS и пропускную способность сетевых дисков

Мы активно работаем над обеспечением гарантий производительности сетевых дисков. Наша цель — сделать производительность виртуальных машин, интенсивно использующих диски, максимально предсказуемой.

Чтобы обеспечить гарантии производительности, нам нужно задать верхний уровень потребления вычислительных ресурсов. В качестве первого шага для определения этого уровня 6 сентября мы введём ограничения на параметры сетевых SSD-дисков.

Немного о производительности сетевых дисков

Производительность диска зависит от нескольких параметров:

максимальное количество операций чтения и записи в секунду (input/output operations per second, IOPS);

пропускная способность, в МБ/сек (bandwidth);

размер запроса на чтение/запись;

время отклика диска, в миллисекундах (latency, ms);

объем самого диска.

Эти параметры связаны между собой: значение IOPS зависит как от характеристик диска, так и от совокупного значения пропускной способности и размера запроса в байтах. Производительность диска зависит от его объема — чем больше размер диска, тем выше значения IOPS и пропускной способности.

Совет В случае недостаточно высокой производительности стоит увеличивать размеры дисков, даже если вы не планируете использовать все дисковое пространство.

Для получения максимальной производительности рекомендуется отправлять запросы к диску асинхронно (iodepth > 1).

Что меняется

Мы введем лимиты:

на количество операций чтения и записи (input/output operations per second, IOPS);

на пропускную способность (bandwidth) сетевых SSD-дисков.

Если у вас на момент введения ограничений будут диски, работающие со значениями IOPS и пропускной способности, превышающими лимиты, мы предусмотрели плавный переход на новую схему.

Дальнейшие шаги

Введение аналогичных ограничений для HDD-дисков. Добавление ограничений, привязанных к количеству vCPU виртуальной машины. Введение гарантий на IOPS и пропускную способность.

Подробности о вводимых ограничениях читайте в документации.