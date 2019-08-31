Стартовые гранты в Облаке – сентябрьское обновление

С 1 сентября начнут действовать новые правила использования стартовых грантов в Облаке. Рассказываем, что изменилось и почему мы так сделали.

Что такое стартовые гранты в Яндекс.Облаке

Стартовый грант для новых пользователей Облака — это возможность познакомиться с работой сервисов, оценить возможности платформы и лучше понять, как применять Облако в будущем. Стартовые гранты предоставляются при регистрации нового аккаунта. Мы начали предоставлять гранты одновременно с запуском платформы в открытый доступ, в декабре 2018 года.

Как условия выдачи стартовых грантов поменяются с 1 сентября

Размер грантов останется прежним: каждому новому пользователю, при создании аккаунта, мы будем начислять четыре тысячи рублей. Сумма по-прежнему одинаковая для личных и бизнес-аккаунтов.

Изменились правила расходования стартового гранта, теперь он состоит из двух частей. На Compute и Marketplace можно будет потратить не более одной тысячи рублей, на все остальные сервисы — не более трех тысяч рублей. Исключение — бизнес-аккаунты, на которых в качестве способа оплаты выбран банковский перевод.

Начать пользоваться стартовым грантом нужно в течение 60 дней после получения, срок действия завершается, когда использована хотя бы одна из его частей. Подробно про сроки и порядок использования стартового гранта читайте здесь.

Почему мы обновили стартовые гранты?

Во-первых, за год мы в три раза увеличили количество сервисов в Яндекс.Облаке. У нас есть управляемые базы данных, синтез и распознавание речи, визуализация данных, другие платформенные сервисы. Мы хотим, чтобы стартовый грант помогал новым пользователям активнее применять технологии, использовать их потенциал в своих проектах.

Во-вторых, мы хотим ограничить недобросовестное использование ресурсов Облака, когда новый аккаунт создается исключительно ради бесплатного периода и нагружается, например, майнингом, а по завершению гранта забрасывается.

И в заключение. Мы всегда готовы и открыты к диалогу. Если у вас проект, который сделает мир лучше и вам нужно больше ресурсов для знакомства и проверки Облака — свяжитесь с нами, мы даем гранты не только новым пользователям!