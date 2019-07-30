С 1 августа снизятся расценки на виртуальные машины с ОС Windows
Снизятся цены на операционную систему Windows для виртуальных машин Intel Broadwell с производительностью 20% vCPU и Intel Cascade Lake с производительностью 20% vCPU и 50% vCPU.
С 1 августа 2019 года для всех пользователей сервиса облачных вычислений Yandex Compute Cloud в Яндекс.Облаке снижаются расценки на виртуальные машины с операционной системой Windows. Цена меняется для виртуальных машин на платформе Intel Broadwell с гарантированной производительностью 20% vCPU и для виртуальных машин на платформе Intel Cascade Lake с гарантированной производительностью 20% vCPU и 50% vCPU.
Вот как изменится цена за использование ОС Windows Server за 1 vCPU в час:
|Операционная система
|Было (с НДС)
|Станет (с НДС)
|Windows Server для 20%+ и 50%+ vCPU
|1,2691 ₽/час
|0,7500 ₽/час
Подробнее о том, из чего складываются цены на виртуальные машины, читайте в разделе Тарифы.