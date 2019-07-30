С 1 августа снизятся расценки на виртуальные машины с ОС Windows

С 1 августа 2019 года для всех пользователей сервиса облачных вычислений Yandex Compute Cloud в Яндекс.Облаке снижаются расценки на виртуальные машины с операционной системой Windows. Цена меняется для виртуальных машин на платформе Intel Broadwell с гарантированной производительностью 20% vCPU и для виртуальных машин на платформе Intel Cascade Lake с гарантированной производительностью 20% vCPU и 50% vCPU.

Вот как изменится цена за использование ОС Windows Server за 1 vCPU в час:

Операционная система Было (с НДС) Станет (с НДС) Windows Server для 20%+ и 50%+ vCPU 1,2691 ₽/час 0,7500 ₽/час

Подробнее о том, из чего складываются цены на виртуальные машины, читайте в разделе Тарифы.