Новые возможности сервисов управления базами данных

Размещение баз данных в Яндекс.Облаке — популярный сценарий использования нашей платформы. Для всех СУБД мы обеспечиваем автоматическое резервное копирование, отказоустойчивость, обновление минорных версий и инструменты мониторинга. Также мы постоянно работаем над функциональностью облачных сервисов, чтобы вы могли легко размещать базы данных и работать с ними в Облаке.

Сегодня мы расскажем о новых возможностях сервисов управления базами данных:

Managed Service for PostgreSQL

Новая версия PostgreSQL 11.0

Логическая репликация

Расширенные настройки в консоли управления

Новая версия СУБД PostgreSQL 11

В Managed Service for PostgreSQL теперь доступна версия СУБД PostgreSQL 11.

Ключевые изменения в новой версии:

расширены возможности секционирования таблиц и параллельного выполнения запросов;

добавлены хранимые процедуры на SQL, поддерживающие внутренние транзакции;

добавлена JIT-компиляция фрагментов запросов.

Вы можете выбрать PostgreSQL 11 при создании нового кластера в консоли управления, через API и CLI.

Детальную информацию о новой версии PostgreSQL можно найти на официальной странице релиза.

Логическая репликация

Логическая репликация поддерживается с версии PostgreSQL 10. Помогает автоматически перенести базу данных из вашей инфраструктуры в Managed Service for PostgreSQL с минимальным временем простоя.

Логическая репликация позволяет не только перенести БД между одинаковыми версиями СУБД, но и мигрировать базу данных с 10 на 11 версию PostgreSQL. Просто пройдите шаги миграции, настроив репликацию c сервера-источника с PostgreSQL 10 на сервер-приемник с PostgreSQL 11.

Расширенные настройки СУБД и настройки пользователей в консоли управления

Теперь вы можете просматривать и изменять расширенные настройки СУБД для кластеров PostgreSQL в консоли управления, а не только через CLI и API. Задать необходимые настройки можно как в процессе создания нового кластера БД, так и через кнопку Изменить кластер для существующего кластера.

Кроме того, в Managed Service for PostgreSQL доступны расширенные настройки для пользователей. Это позволяет задавать для отдельных пользователей значения параметров, которые превалируют над настройками кластера. Например, для всего кластера вы можете установить lock_timeout в 1 секунду, а для конкретного пользователя, из-под которого выполняете DDL-команды (изменения схемы), поставить lock_timeout побольше или отключить его вообще.

Managed Service for ClickHouse

Обновление версий

Шардирование

Обновление до HA-конфигурации

Обновление версий ClickHouse

Теперь вы можете изменить мажорную версию СУБД ClickHouse для существующих кластеров БД.

Список доступных версий можно посмотреть на экране создания или изменения кластера в консоли управления. Вы можете изменить версию как на более свежую, так и на более старую, если это необходимо. Операция доступна через консоль управления, API и CLI.

Шардирование в ClickHouse

В Managed Service for ClickHouse теперь есть возможность не только вертикального масштабирования кластеров БД, но и горизонтального за счёт автоматического создания шардов в кластерах ClickHouse.

Шардирование помогает расширять пул доступных вычислительных ресурсов кластера и объём хранилища. При этом конфигурации разных шардов в одном кластере могут отличаться.

Для распределения данных по шардам можно использовать разные механизмы, например ключи шардирования или веса шардов. При правильном распределении ключей пользователь сможет параллельного выполнять запросы над фрагментами данных на нескольких хостах, а скорость обработки данных существенно вырастет. Распределение по весам шардов позволяет сделать вставку данных прозрачной для пользователя.

Подобнее о шардировании таблиц в Managed Service for ClickHouse читайте в документации сервиса.

Обновление до High Availability конфигурации

Кластеры ClickHouse с одним хостом теперь можно обновить до конфигурации с высокой доступностью (High Availability, HA) без пересоздания. Раньше вы могли сразу создать кластер в HA-конфигурации, но поменять конфигурацию кластера с одним хостом на HA было нельзя.

Кластер с одним хостом не отказоустойчив и не обеспечивает репликацию данных. HA-конфигурация подразумевает наличие актуальных реплик данных на нескольких хостах кластера: между репликами можно распределить нагрузку; наличие реплик защитит от потери данных в случае сбоя в работе одного из хостов. Для обеспечения репликации ClickHouse использует Apache ZooKeeper. Теперь вы можете добавить хосты ZooKeeper к существующему кластеру БД с одним хостом.

Чтобы обновить ваш кластер до HA-конфигурации:

Managed Service for MongoDB

Новая версия MongoDB 4.0

Обновление версий

Шардирование

Новая версия СУБД MongoDB 4.0

В Managed Service for MongoDB теперь доступна версия СУБД MongoDB 4.0.

Одна из ключевых новых функциональностей версии 4.0 — поддержка транзакций, удовлетворяющих требованиям ACID (атомарность, согласованность, изолированность, устойчивость). Транзакции работают в рамках replica set (т.е. внутри одного шарда). Также в новой версии улучшена работа с шардами. Благодаря этому мы поддержали шардирование для кластеров с версией MongoDB 4.0.

Детальную информацию о новой версии MongoDB можно найти на официальной странице релиза.

Обновление кластеров с версии 3.6 до 4.0

Теперь вы можете обновить версию MongoDB с 3.6 до 4.0 для существующих кластеров БД. Операция доступна через консоль управления, API и CLI.

Шардирование в MongoDB

В Managed Service for MongoDB появилась возможность шардирования для кластеров MongoDB версии 4.0. Если ваш кластер развернут с версией 3.6, вы можете обновить его.

Шардирование — стратегия горизонтального масштабирования данных, при которой части коллекций MongoDB размещаются на разных хостах кластера. Горизонтальное масштабирование подразумевает распределение набора данных и нагрузки по нескольким узлам, серверы могут добавляться и для увеличения дисковой емкости. Емкость одной машины или ее скорость могут быть невысокими, но в горизонтально масштабируемом кластере каждая машина обрабатывает лишь часть общей нагрузки и хранит лишь часть общих данных. Это делает систему потенциально эффективнее, чем единственный сервер с большой ёмкостью и быстрыми дисками.

Подробнее о шардировании коллекций в Managed Service for MongoDB читайте в документации сервиса.