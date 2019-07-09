В общий доступ выходит сервис Yandex Container Registry

Ещё один сервис платформы Яндекс.Облака выходит в общий доступ. С 9 июля все желающие смогут пользоваться Yandex Container Registry — сервисом для хранения и управления Docker-образами. Он позволяет самими управлять Docker-образами, их реестрами и репозиториями.

Сервис можно использовать в разработке контейнеризованных приложений. Вы можете настроить вашу систему автоматизации сборки и выкладки приложений на работу с Yandex Container Registry. Реестры ваших Docker-образов будут размещаться в тех же дата-центрах, где находится облачная инфраструктура. Вы избежите расходов на внешний трафик и получите высокую скорость загрузки и скачивания.

А ещё контейнеризацию широко применяют для запуска небольших слабосвязанных сервисов. Так что Yandex Container Registry будет полезен разработчикам микросервисов.

Yandex Container Registry размещает ваши Docker-образы в отказоустойчивом хранилище. Копии образов хранятся в разных зонах доступности. Сервис поддерживает автоматическую репликацию данных: при редактировании, создании и удалении Docker-образа меняется каждая его копия. Так обеспечивается надёжная защита от потенциальных сбоев и потери данных.

Чтобы начать работать с сервисом, вам не придётся осваивать новые API и инструменты. Используйте стандартный интерфейс командной строки Docker — сервис совместим с Docker Registry HTTP API V2.

Сервис интегрирован с сервисом управления доступом Yandex Identity and Access Management. С его помощью вы можете разграничивать права так же, как и в любом другом сервисе Облака. Кроме того, Yandex Container Registry может хранить учетные данные пользователя во внешнем хранилище Docker Engine. Управлять доступом к хранилищу можно с помощью интерфейса командой строки Облака YC CLI.

Подробнее о работе с Yandex Container Registry читайте здесь: