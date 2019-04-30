С 1 мая снизятся расценки на вычислительные ресурсы прерываемых виртуальных машин

С 1 мая 2019 года для всех пользователей сервиса облачных вычислений Yandex Compute Cloud в Яндекс.Облаке снижаются расценки на вычислительные ресурсы прерываемых виртуальных машин. Цены поменяются для виртуальных машин на платформе Intel Broadwell с производительностью 20% vCPU и для виртуальных машин на платформе Intel Cascade Lake с производительностью 20% vCPU и 50% vCPU.

Вот как изменятся расценки:

Вычислительные ресурсы Было (с НДС) Станет (с НДС) Intel Broadwell 20% vCPU 0,3408 ₽/час 0,1706 ₽/час Intel Cascade Lake 20% vCPU 0,1908 ₽/час 0,1000 ₽/час Intel Cascade Lake 50% vCPU 0,2796 ₽/час 0,1400 ₽/час

Цены снизятся почти вдвое. Если вы ещё не знакомы с сервисом Yandex Compute Cloud, сейчас самое время попробовать!

Подробное описание тарифов можно найти в нашей документации.