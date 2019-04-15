Новые процессоры Intel Xeon Cascade Lake доступны уже сегодня в Яндекс.Облаке

Прекрасные новости! С 15 апреля в Яндекс.Облаке вы можете выбирать новые масштабируемые процессоры Intel Xeon (кодовое имя — Cascade Lake) для своих виртуальных машин. Мы сделали новую линейку процессоров доступной раньше всех в России! Эффективная стоимость использования процессоров новой линейки на платформе Яндекс.Облако будет не выше предыдущего поколения.

Прямо сейчас, в день официального анонса Intel в России, вы уже можете зайти в консоль Яндекс.Облака, и выбрать Cascade Lake как один из возможных вариантов CPU. На базе нового процессора можно создавать виртуальные машины с количеством ядер до 48!

Благодаря программе сотрудничества Яндекс c Intel мы смогли заранее провести испытания новой линейки процессоров. На широком наборе тестов новые процессоры стабильно показывают ускорение от 10% до 90%, в зависимости от теста.

При этом в новых процессорах закрыты известные уязвимости на аппаратном уровне. Также результаты тестов, проведенных на платформе Яндекс.Облака показали, что благодаря новому набору команд AVX512 (Advanced VectorInstructions) и VNNI (Vector Neural Network Instructions) новые процессоры могут в два раза ускорить решение таких популярных для решения в облаках задач как машинное обучение и обработка изображений. На 20%, по сравнению с предыдущим поколением, выросла пропускная способность оперативной памяти.

Попробуйте создать виртуальную машину с процессором нового поколения.