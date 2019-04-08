Новый сервис Yandex Monitoring, публичный релиз Load Balancer и Managed Service for Redis

Сегодня у нас две новости. Мы в Облаке уделяем много внимания тому, чтобы вы могли не только удобно разворачивать сервисы, но и контролировать процессы. В инфраструктуре очень важны средства мониторинга, их кастомизация и обмен данными с внешними пакетами — чтобы внедрение было простым у любых клиентов.

Представляем новый сервис в составе Облака — Yandex Monitoring, предназначенный для сбора и визуализации метрик. Система мониторинга автоматически собирает метрики облачных ресурсов и предоставляет API для работы с метриками. С помощью сервиса вы можете выгружать метрики ваших облачных ресурсов и визуализировать их в вашей корпоративной системе мониторинга или же наоборот, вы можете загружать в Yandex Monitoring свои метрики с приложений, установленных в Облаке или в вашем локальном дата-центре. Таким образом вы сможете отслеживать состояние облачной и локальной инфраструктуры централизованно в удобной для вас системе. Следите, как взаимодействуют разные ресурсы проекта, сразу регистрируйте и устраняйте аномалии и планируйте работу с учётом наличия мониторинга.

Сейчас Yandex Monitoring находится на стадии preview и не тарифицируется. Подайте заявку на доступ в консоли управления и начните бесплатное тестирование в своём окружении.

Вторая новость: сервисы Yandex Network Load Balancer и Yandex Managed Service for Redis выходят из стадии Preview и начинают предоставляться в публичном режиме. Это инструменты для создания балансировщиков нагрузки и управляемых баз данных — теперь и на основе СУБД Redis. Ознакомьтесь с тарифами и SLA: