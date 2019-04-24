В общий доступ выходит Instance Groups – компонент для управления группами виртуальных машин

Мы сделали работу в Облаке ещё немного удобнее. Из стадии Preview в общий доступ вышел компонент Yandex Instance Groups. Он упрощает развертывание и управление группами однотипных виртуальных машин.

Вам достаточно указать характеристики и количество виртуальных машин и задать политики, по которым они будут создаваться и восстанавливаться в случае возможного сбоя. Instance Groups самостоятельно проведет развертывание и будет следить, чтобы количество и статус машин в группе соответствовали настроенным политикам. Политики описывают, в каких зонах доступности размещать, каким образом создавать, проверять работоспособность и масштабировать виртуальные машины. Всего вы можете развернуть до 10 групп в одном облаке.

Виртуальные машины внутри группы могут распределяться между разными зонами доступности Яндекс.Облака. Зоны изолированы друг от друга: локальный сбой в одной не повлияет на работоспособность остальных. Распределение по нескольким зонам доступности увеличивает отказоустойчивость приложений и заметно снижает вероятность потери данных. Если сбой всё-таки произошёл, Instance Groups выявит и перезапустит неработоспособную виртуальную машину автоматически.

На этом возможности Instance Groups по обеспечению отказоустойчивости приложений не исчерпываются. Компонент интегрирован с сервисом балансировки нагрузки Yandex Network Load Balancer и позволяет использовать группу виртуальных машин в качестве целевой группы сетевого балансировщика нагрузки. Если параметры или состав группы изменятся, балансировщик подстроится автоматически.

Сейчас в Instance Groups действует фиксированная политика масштабирования группы при увеличении или уменьшении нагрузки. В ближайшее время станет доступна функция гибкого автоматического масштабирования.

Обратите внимание: выполнение операций в Instance Groups, таких как создание, обновление и удаление виртуальных машин, возможно только от имени сервисного аккаунта.

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