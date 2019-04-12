Yandex DDoS Protection – защита от DDoS-атак приложений, размещённых в облачной инфраструктуре

Сегодня Яндекс.Облако вместе с Qrator Labs представляют Yandex DDoS Protection — новый компонент сервиса Yandex Virtual Private Cloud для защиты от DDoS-атак приложений, размещённых в облачной инфраструктуре.

Yandex DDoS Protection сочетает в себе возможности внешней опорной сети Qrator и оборудования, размещённого непосредственно в сети облака. Площадки фильтрации Qrator, развёрнутые в инфраструктуре Яндекс.Облака, гарантируют полную очистку трафика, генерируемого локально, в национальном сегменте Интернета, от «мусора» и аномалий. Задачу по защите ресурсов облака от атак, трафик которых генерируется в других странах мира, решает основная сеть Qrator, обладающая многотерабитной пропускной способностью и возможностями пакетной обработки большой емкости для мгновенной фильтрации самых распространенных DDoS-атак.

Yandex DDoS Protection подключается в момент создания облачного ресурса и применяется к публичным IP-адресам виртуальных машин, сетевых балансировщиков и хостов баз данных, размещенных в Яндекс.Облаке.

Весь входящий трафик защищаемых ресурсов проходит через узлы фильтрации сети Qrator и анализируется вне зависимости от наличия атаки, после чего очищенный трафик перенаправляется на защищаемый ресурс. Yandex DDoS Protection автоматически «очищает» трафик на 2-м и 3-м уровнях сетевой модели OSI, а также защищает от атак вида SYN-флуд.

Постоянный мониторинг позволяет определить нормальный профиль трафика для каждого ресурса и быстро обнаружить DDoS-атаку практически в реальном времени без вмешательства пользователя.

Пошаговые инструкции подключения Yandex DDoS Protection