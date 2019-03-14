У Яндекс.Облака появился блог

Здравствуйте, друзья! Мы открываем блог Яндекс.Облака. Мы растём, полезной информации о возможностях платформы становится всё больше. Пришло время начать ей делиться. Здесь мы будем представлять новые сервисы, рассказывать об интересном опыте внедрений, разбирать новые сценарии использования.

Кто уже в Облаке? Это топ-бренды из ритейла, геймдева, образования, сотни компаний малого и среднего бизнеса и предпринимателей. Такой интерес говорит о том, что мы сделали действительно доступную и востребованную платформу. В Яндекс.Облаке уже решаются важные IT-задачи: от быстрого запуска виртуальной инфраструктуры для сред разработки до создания новых проектов на базе уникальных технологий Яндекса в распознавании и синтезе речи, гибридном переводе.

Мы не только предоставляем эти услуги, но и открываем реальные облачные возможности роста для вашего бизнеса. В феврале заработала партнёрская программа для системных интеграторов и компаний-разработчиков ПО, на которую мы планируем потратить более 100 млн рублей.

Наша главная цель — сделать платформу и экосистему Яндекс.Облака удобным, мощным и гибким инструментом, чтобы вы могли сосредоточиться на своих целях, направить усилия на создание прорывных решений и новых продуктов.

Поэтому ваши мнения, кейсы и идеи применения платформы очень важны для нас, и мы готовы публиковать их здесь. Напишите нам на cloud-blog@yandex-team.ru.