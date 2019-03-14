Подключиться
Блог
Новости

У Яндекс.Облака появился блог

Мы растём, полезной информации о возможностях платформы становится всё больше. Пришло время начать ей делиться. Вы тоже можете предложить идею для блога.

14 марта 2019 г.
42

Здравствуйте, друзья! Мы открываем блог Яндекс.Облака. Мы растём, полезной информации о возможностях платформы становится всё больше. Пришло время начать ей делиться. Здесь мы будем представлять новые сервисы, рассказывать об интересном опыте внедрений, разбирать новые сценарии использования.

Кто уже в Облаке? Это топ-бренды из ритейла, геймдева, образования, сотни компаний малого и среднего бизнеса и предпринимателей. Такой интерес говорит о том, что мы сделали действительно доступную и востребованную платформу. В Яндекс.Облаке уже решаются важные IT-задачи: от быстрого запуска виртуальной инфраструктуры для сред разработки до создания новых проектов на базе уникальных технологий Яндекса в распознавании и синтезе речи, гибридном переводе.

Мы не только предоставляем эти услуги, но и открываем реальные облачные возможности роста для вашего бизнеса. В феврале заработала партнёрская программа для системных интеграторов и компаний-разработчиков ПО, на которую мы планируем потратить более 100 млн рублей.

Наша главная цель — сделать платформу и экосистему Яндекс.Облака удобным, мощным и гибким инструментом, чтобы вы могли сосредоточиться на своих целях, направить усилия на создание прорывных решений и новых продуктов.

Поэтому ваши мнения, кейсы и идеи применения платформы очень важны для нас, и мы готовы публиковать их здесь. Напишите нам на cloud-blog@yandex-team.ru.

author
Команда Yandex Cloud
Блог
Новости
У Яндекс.Облака появился блог
14 марта 2019 г.
42